La repudiable actitud de la China Suárez que enfureció a Marcelo Polino: “¡Yo no soy un…”

Siguen los efectos colaterales del Wandagate. Es que además de haber hecho temblar el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, amenazado el de Zaira y Jakob Von Plessen y haberse llevado puestas amistades de años, como la que tenían la China Suárez con Paula Chaves, por ejemplo, el escándalo podría arruinar otra bella relación.

Hablamos de la amistad que Marcelo Polino aseguraba que tenía con Eugenia. Un vínculo que él siempre cuidó y que, al parecer, no era tan importante para la artista. Al menos, a la luz de cómo ella se comportó con el periodista desde que quedó expuesta como la tercera en discordia.

Así lo dio a entender el embajador de MasterChef Celebrity cuando, en diálogo con Intrusos, contó el tremendo ninguneo al que lo sometió la actriz. ¿Qué hizo Sangre Japonesa esta vez? Básicamente, le dejó clavado el “visto” en el chat y se olvidó para siempre de responderle.

Todo empezó cuando Rodrigo Lussich quiso saber si se seguía hablando con la China y el panelista de Flor de equipo le aclaró que con ella nunca habían sido amigos de compartir el cotidiano, sino que tenían más bien “una amistad como la de un pariente que no ves nunca salvo para un cumpleaños o cuando sucede una desgracia”.

Y si bien la China había acudido a él cuando se separó de Benjamín Vicuña y siguieron manteniendo una comunicación esporádica, la actriz dejó a Polino completamente “freezado” cuando se destapó el escándalo con Icardi y Wanda. En este sentido, el periodista relató un episodio que lo ofendió muchísimo.

"Cuando ella se fue a España, me preguntó por qué no me iba y yo en un momento dudé de irme una semana… y a la semana sucedió todo este escándalo y le escribí, obviamente”, empezó Marcelo, antes de agregar el tremendo dato: "Me clavó el visto y nunca más me contestó”.

“Yo quedo en el medio de toda esa situación, hasta que estando en Miami el otro día, me escribió. Retoma el diálogo 30 días después con un mensaje de Instagram, que ni siquiera abrí”, completó, indignadísimo con la actitud errática y descuidada de la ex Casi ángeles para con él.

Y estalló, dolido: “Yo no soy un fanático que te escribo por Instagram. Tenés mi teléfono, llamame. No da. No leí el mensaje. La entiendo, no me quiero meter en su vida, en su dolor, en sus problemas… Yo a la gente cuando la quiero, la quiero siempre”.

“Estará pasando un momento difícil, pero yo elijo que si me relaciono con alguien con quien tengo cierta intimidad y he hablado de cosas muy profundas en cierto momento, que me llame a mi teléfono y no que me mande un mensaje como si fuera un fanático por Instagram”, terminó, dejando en claro que este destrato, con él, no va.