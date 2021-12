La angustia y desesperación de Juan Guilera por una tremenda pérdida

Cualquier persona que viva con animales sabe que perder a un gato o a un perro es una de las situaciones más desesperantes que pueden pasar. Y eso fue lo que vivió Juan Guilera esta semana al caer en la cuenta de que su gatita, Malibú, no estaba en su casa.

Desesperado al no encontrarla por ningún rincón, de inmediato el actor agarró el celular y publicó un sentido mensaje pidiendo ayuda a sus más de 634 mil seguidores para dar con su mascota, una hermosa gata tricolor de raza persa que solía mostrar en su feed de Instagram.

“Se perdió. Se fue. Siempre tuvo ganas de explorar el mundo. Estoy roto. La extraño demasiado. Les ruego, si alguien la ve por favor me avise por acá”, escribió el ex Rebelde Way, destrozado, al explicar lo que había pasado en las últimas horas.

“Se fue ayer a la noche por Colegiales”, precisó además el ex novio de Thelma Fardin el martes, recordando que la noche del lunes había sido la última vez que había visto a su mascota contonearse con su pelaje. Y completó con una expresión de deseo dedicada a la gata a modo de despedida: “Que seas muy feliz, Malibú”.

Al describir el aspecto de su compañerita en otra historia, Guilera mencionó también que el animal no tenía collar con chapita identificatoria, un elemento clave para prevenir estos episodios tan frecuentes, especialmente en una gran ciudad como Buenos Aires.

Pero, afortunadamente, el mal momento duró poco, porque horas más tarde, el artista compartió una nueva publicación contando el final feliz: un video en el que, muy emocionado y contento, se mostró a los besos con la curiosa Malibú, ya de regreso en su hogar.

¿Qué había pasado? Al parecer, la gata había salido a explorar el barrio y terminó escondida debajo del lavarropas en una casa lindera. “No saben lo que les agradezco su buena energía. Este sorete explorador… se había ido a lo de la vecina”, se lo oye decir a Juan, lleno de alivio.

“Por suerte una vecina le avisó a otra que yo había perdido el gato. Estaba abajo del lavarropas de la casa de al lado no, de la otra”, señaló, brindando más datos a los usuarios de la red social que unieron sus fuerzas para darle una mano para atravesar el horrible momento de incertidumbre.

“Nada me da más paz que acariciar la melena de Malibú”, “Tu ronroneo es mi sonido favorito en el mundo entero”, son algunas de las declaraciones amorosas de Guilera para su gatita, que es toda una estrella en su cuenta de Instagram y que, por suerte, volvió a su lado después de unas horas de exploración nocturna. ¡Final feliz!