El ataque de calentura de Jimena Barón en La Academia de Tinelli: a los gritos contra…

Mientras Jimena Barón disfruta de los últimos programas de “La Academia”, donde se destaca en su rol de jurado, aprendió con el paso de cada performance a esta más segura de sus devoluciones.

Si hay algo que La Cobra ha demostrado tanto en sus canciones, como en sus apariciones en vivo y en directo y en redes sociales, es que no le tiembla la voz a la hora de decir lo que piensa.

Pero eso le jugó una mala pasada cuando, hace algunos días atrás, protagonizó un fuerte cruce con su amigo personal Lizardo Ponce, quien culpó a Barón de ser una de las responsables de su salida del programa de Marcelo Tinelli.

El periodista cordobés le respondió un tuit a la cantante acusándola, siempre con el grado de humor que los caracteriza a ambos, de haberlo dejado sin trabajo. Sin embargo, los dos aseguraron que entre ellos estaba todo más que bien.

Pero ahora, con quien la intérprete de La Tonta se mostró muy filosa fue con las dos jefas de coach del certamen, a quienes claramente no les tiene mucho cariño. O será que con la llegada de fin de año está corta de paciencia.

En el corte del programa, y en diálogo con “La previa de La Academia”, Jimena no dudó en decir todo lo que piensa sobre la actitud que tienen las dos referentes al aire.

“Basta chicos, qué pesadas”, fue la frase que dijo Jimena Barón sobre Eugenia López Frugoni y Lolo Rossi, a quienes acusó de hablar demasiado y vivir reclamando cada devolución, restándole importancia a su palabra.

“Una cosa es que te vengan a explicar técnicamente qué juzgar. Se acercaron las dos como los minions, y decís ‘¿qué quieren?'”, expresó irónica la picante jurado del certamen.

Pero eso no fue todo. “Quiero dar mi devolución y me hacen hacerla más cortita porque ellas no paran de hablar”, continúo la artista furiosa con las jefas de coach.

Podríamos decir que Jimena Barón se cobró venganza con sus palabras, porque hace algunos meses atrás fue López Frugoni, quien se desquitó de lo lindo con el jurado de “La Academia”.

Junto con Rossi, el pasado octubre visitó “La previa de la Academia” y dijo que el panel compuesto por Jimena Barón, Ángel de Brito, Hernán Piquín y Pampita “no sabe qué devolución dar. Son muchas parejas, y pasa que de repente se quedan sin vocabulario, sin devolución”. Esas declaraciones indudablemente no le iban a salir gratis.