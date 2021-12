La insólita foto que le mandó Jimena Barón a un candidato para seducirlo

Jimena Barón sorprendió a sus más de 5.7 millones seguidores de Instagram al confesar sus métodos de seducción. La actual jurado de La Academia de Showmatch reveló que suele enviar mensajes muy particulares para expresar sus sentimientos. Así, compartió la foto que le mandó a un candidato para declararle su amor.

"El otro día mandé esta foto y dije: ‘Éstos seríamos vos y yo si fuéramos un pepinillo’", escribió la cantante en sus historias. "Soy pésima en el romance, pero siento que estuve bien", opinó sobre la metáfora de la unión de dos personas. "Tierna o Gringe" preguntó a sus seguidores.

No es la primera vez que la cantante se muestra a corazón abierto. La semana pasada expresó que su presente sentimental junto a Matías Palleiro transita un gran momento y que su relación la toma sin apresurarse. En este sentido, el lunes le preguntaron en Los ángeles de la mañana (El Trece) si ya había conocido a la familia de su pareja, y ella explicó: "No aún, estoy muy bien, voy lenta esta vez, no lo pueden creer, están impactados. Voy como en un monopatín, a 20 kilómetros por hora".

Recordemos que "Señor del habano" fue apodo con el que se conoció al nuevo novio de Barón previo a ser vistos juntos.Fue Ángel de Brito quien compartió en su cuenta de Twitter las primeras imágenes de la artista acompañada por Palleiro. "Jimena Barón y Matías Palleiro (Mr. Habano) ya son novios", escribió el conductor de Los Ángeles de la Mañana en sus redes sociales.