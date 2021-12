El amor secreto de Santo Biasatti y Carolina Fal: cuándo se casaron y cuántos hijos tienen

Santo Biasatti no requiere presentación, todo el mundo conoce perfectamente su trayectoria profesional, todo lo que ha logrado en la televisión, con esos picos de fama durante su época de apogeo al frente de Telenoche, con esa dupla histórica con Maria Laura Santillán.

Claro que el ámbito personal y privado del periodista dista de visibilidad. Todo lo contrario. En ese sentido, Santo construyó una pareja amorosa impensada para esa era, cuando corría 2005, al sentir un flechazo poderoso con Carolina Fal.

La actriz disponía de un prestigio y recorrido muy importante, en esos días apenas tenía 33 años, mientras que el comunicador 62. Cuenta la leyenda que ambos se encontraron casualmente en un evento nocturno, a través de amigos en común.

Esa velada algo brotó entre ellos, una química, una energía poderosa que los imantó. Desde ahí se lanzaron a la aventura de darle rienda suelta al sentimiento, pero con una postura muy clara: no contarle a nadie. Sí, durante años se movieron en la más absoluta reserva.

En 2007, Carolina decidió virar totalmente su vida, que se caracterizaba por papeles interesantes en teatro, cine y televisión. Abandonó todo y se sumergió en la compleja tarea de estudiar la carrera de medicina y se recibió. Hoy trabaja como doctora en el hospital Múñiz.

En definitiva, Santo y Fal caminaron juntos, se enamoraron, convivieron y llegaron los hijos: Sofía (10 años) y Lucía (8 años). Nunca jamás se los fotografió juntos, no existen registros de una salida pública, no se muestran y no lo harán.

Probablemente optaron por el hermetismo por la diferencia profunda de edad o porque el romance nació mientras Biasatti estaba en pareja con Ana Petrovic, la madre de sus hijos mayores. Las razones no están claras.

Otro de los momentos llamativos, extraños y que van en consonancia con esta historia secreta se relaciona con el casamiento. Una mañana de mayo de 2019, Biasatti y Fal ingresaron en el registro civil de la calle Uruguay y firmaron el acta delante del juez.

¿Entonces? Lo raro es que no le avisaron a nadie, ningún miembro de la familia supo que se casaron. Al punto que una de sus nietas saltó a las redes sociales a quejarse, a expresar su indignación por no formar parte de semejante acontecimiento.

Ese día estuvo en su programa de radio en La 990, cuando Luis Bremer intentó sonsacarle algo de información y Santo solo exclamó: “Mi vida privada me pertenece”. Toda una declaración de un modo de vida.