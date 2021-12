Cinthia Fernández sufrió un terrible accidente en los pasillos de eltrece: qué le pasó

Cinthia Fernández experimentó una semana álgida, cargada de contratiempos, de situaciones incómodas, de algunos conflictos y hasta de accidentes dolorosos. La panelista transitó por vaivenes emocionales y lo exhibió sin tapujos al aire.

Resulta que la bailarina quedó envuelta en una polémica innecesaria por su participación en un videoclip de L-Gante. La producción audiovisual implicó una actuación sensual, con el amago de un beso al cantante. Esas imágenes desataron la crítica de la novia del músico, Tamara Baéz.

Tras recoger el guante de esa acusación de ser una “zorrita”, Cinthia no dudó en exhibir el verdadero final de esa escena e incluso reconoció que se comunicó con Tamara para evitar malos entendidos y un teléfono descompuesto. Aunque no le agradó para nada la posición en la que la ubicó.

Al final de la semana anterior, Fernández volvió a padecer un episodio horrendo, porque en plena preparación para sentarse en el sillón de LAM sufrió un accidente, un percance en la puerta del toilette que le trajo como secuela un golpe durísimo en la rodilla.

La bolsa de hielo sobre su pierna evidenció que algo había acontecido. Por eso Ángel de Brito explicó la situación: “Se acaba de dar un palazo Cinthia Fernández. Está con hielo en la rodilla. ¿Te caíste en la puerta del baño?”.

Con un lenguaje corporal de incredulidad y una pizca de humor, la bailarina ironizó: “Yo no me caigo nunca en mi vida”. Lo que sumó a la disfonía que arrastraba en los últimos días, una afección que le impidió expresarse con normalidad en el programa de eltrece.

Finalmente, Cinthia se lanzó a narrar el encadenamiento de sucesos y detalló: “Estaba mojada la puerta del baño y me hizo track la rodilla para adentro. No entienden el porrazo que me pegué”. A lo que el conductor agregó en modo broma: “No llegás al viernes, me parece”.

Evidentemente cansada, fatigada por las circunstancias que saltaron en su camino en el último tiempo, Fernández exteriorizó: “Chicos, me engualicharon. En mi casa tengo una invasión de bichos negros”. Suspicaz, su colega le dijo: “¿Quién habrá sido?”.

Con la intención de imprimirle un halo de misterio, probablemente para señalar a alguna persona que le desea el mal, Cinthia agregó: “Ya sé, ya sé quién fue”. No terminó de especificar, pero lo cierto es que la pasó mal.