Quién es la nueva novia de Martín Baclini que puso celosa a Cinthia Fernández, de qué trabaja y cómo se conocieron

Martín Baclini irrumpió en la escena del espectáculo con una fuerza inusitada, que se estimuló en su romance sorpresivo con Cinthia Fernández. Una relación que adquirió un tamiz mediático poderoso, que incluso lo catapultó al rosarino a la condición de celebridad, a pesar de provenir del mundo empresarial.

Desde la ruptura del vínculo con la panelista de LAM, Martín se abrazó un tiempo a Agustina Agazzani, aunque duró un periodo muy corto, que incluyó la configuración de la pareja artística para ShowMatch. Luego, el famoso no anunció ninguna otra conquista.

Hace unos días, Cinthia saltó en el ciclo de Ángel de Brito para deschavar que Baclini había activado un lazo fogoso con una mujer, que según sus palabras le aplicaba bótox en el rostro. Una definición exigua, con cierta malicia en su discurso, tal vez motivada por los celos.

Lo cierto que desde ese dato se abrieron las investigaciones y finalmente se accedió a la información sobre la dama que maravilló al empresario, que le robó el aliento y con quien inició un noviazgo. Se trata de Inés Añó, una odontóloga profesional que inició un emprendimiento novedoso.

Resulta que esta profesional de la medicina no solo se remite al cuidado de las piezas dentales, sino que creó un sistema para mejorar toda la estructura facial, una especie de embellecimiento que también incluye el botox y un estudio profundo de las medidas del rostro.

Inés ha transitado varios estudios de televisión para promocionar su trabajo, que se caracteriza por la gerencia de su compañía Ismile. Ella misma describe a su objetivo como: “Tomamos medidas y proporciones tanto del rostro como de dientes haciendo una evaluación exhaustiva para obtener resultados armónicos y naturales tanto en los diseños de sonrisas como en los tratamientos con Ácido Hialurónico y Toxina Botulínica”.

Respecto al punto cero, a ese flechazo inicial, el periodista Juan Etchegoyen relató en Radio Mitre Live: “Me cuentan que Baclini e Inés coincidieron en un restaurante. Ella se sentó en la mesa de al lado junto a una amiga”.

Por ahora Martín Baclini elige un perfil bajo, en contraposición a la afición que siempre demostró por las cámaras y no se ha expresado sobre su nueva novia, Inés. “No salieron fotos hasta ahora porque me dicen que los dos son medios fóbicos de las imágenes. No quieren sacarse fotos juntos y que se filtre por ahora”, contó Etchegoyen.