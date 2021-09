Martín Baclini contó con qué hombre famoso tendría una aventura

Si hay una figura del mundo del espectáculo que no se guarda nada, es Martín Baclini. El ex de Cinthia Fernández no tiene problemas en revelar aspectos de su vida íntima y con la mediática guarda una muy buena relación. De hecho, recientemente la angelita lo escrachó tras quedarse a dormir en la casa de ella.

"Chicos, lo que ronca este chabón. ¿Escuchan? Encima se durmieron todas no sé ni cómo tan temprano. Y yo con esta máquina de emitir sonidos. No es normal. No me deja dormir, yo no puedo creer esto. Menos mal que me separé a tiempo", señaló sobre los fuertes ruidos que él hacía.

Martín Baclini junto a Cinthia Fernández

Ahora, invitado a Flor de Equipo, el programa que conduce Florencia Peña en la pantalla de Telefe, Baclini, como era de esperar, no se limitó a contar nada de su vida. Frente a las cámaras, el empresario se sometió al famoso cuestionario "intragable" en el que los invitados al ciclo deben responder ocurrentes preguntas. En el caso de no hacerlo, tienen que pagar una prenda e ingerir platos incomibles por su espantoso sabor.

Fiel a su estilo, Flor fue al grano: "Contaste que te escriben más hombres que mujeres. Si una de tus parejas te propusiera un trío y te pidiera incorporar a un hombre, ¿a quién elegirías?". Frente a esto, Baclini consultó: "¿Famoso tiene que ser?".

Martín Baclini

Y agregó sin vacilar un instante: "Elegiría a Christian Sancho, sin duda". Sorprendida y entusiasmada con su respuesta, Peña sumó: "¿Me invitan? Qué lindo, gracias. Me gusta ese trío, ¿eh?".