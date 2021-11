Cinthia Fernández deschavó a Martín Baclini y reveló quién es su nueva novia

La historia de “desamor” entre Cinthia Fernández y Martín Baclini resulta ser un cuento de nunca acabar en el mundo del espectáculo. Es una novela que se había perdido con el tiempo, pero que volvió a renacer durante los últimos días.

El empresario habló sobre la relación con su ex pareja, donde afirmó que actualmente tiene un mejor vínculo que cuando estaban juntos. “Estoy bien como estoy, y creo que ella también. Ninguno de los dos quiere volver, estamos bien de esta manera” confesó.

Asimismo, aseguró que mantienen un buen diálogo, ya que hay criaturas de por medio y eso genera una unión entre ambos. Cabe destacar que las hijas de Cinthia Fernández tuvieron un gran trato con Baclini durante el vínculo, y una vez finalizado se conservó esa conexión.

Sin embargo, parece ser que la modelo y panelista no se dio por aludida y está en desacuerdo con esta declaración. Una vez más estuvo picante con su ex pareja, al realizar una confesión en el programa televisivo del cual forma parte. Al comienzo quiso esquivar el tema, hasta que sacó su arma de doble filo y manifestó, sin pelos en la lengua, que su ex sale con “la chica que le pone el botox”. Y esta revelación los dejó a todos atónitos en Los Ángeles de la Mañana.

Sus compañeras se dieron por desentendidas sobre el tema, ya que Martín Baclini desapareció por un prolongado tiempo de los programas televisivos y no estuvo dando notas hasta este momento.

Durante una conversación llevada a cabo con el conductor de las mañanas de El Trece, Cinthia manifestó su interés por el presente amoroso de su ex novio, Baclini, y no dudó en manifestar su postura sobre la nueva relación.

Está claro que la historia entre ellos sigue vigente. Sin saber si se trata de un desamor, un amor no correspondido, o simplemente cuestiones personales sin resolver. Hay muchas variantes de las que se pueden tener en cuenta, pero ninguna está resuelta.

Lo que sí dejó en claro Cinthia en sus declaraciones es que no le guarda ningún rencor a su ex pareja, y tampoco tiene filtro al momento de hablar de una persona con la cual compartió momentos de felicidad.