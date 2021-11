El desesperado pedido de Matías Defederico contra Cinthia Fernández por la salud de sus hijas: “Sólo le pido a la vida que…”

¡Se odian! No hay más vueltas que darle: Cinthia Fernández y Matías Defederico tienen la peor relación que pueden tener dos ex. Y se lo hacen saber a todo el mundo. Lo suyo no funcionó como pareja. Ahora hacen todo lo posible para que no “arranque” como ex, ni siquiera como padres de Charis, Bella y Francesca, sus hijas.

El escándalo de la semana se dio después de un comentario fuera de lugar de la panelista de Los Ángeles de la Mañana (se puede ver de lunes a viernes en Canal 13) al ver una foto suya en vivo con el ex futbolista. Y él, ya cansado, le dio vía libre a una áspera respuesta en su cuenta de Twitter, en la que siempre hace de las suyas.

“¿Por qué me casé con eso?”. Esas fueron las seis palabras que Cinthia eligió en el programa de Ángel de Brito que le dolieron mucho a Defederico. Todo se dio en el momento que mostraban imágenes del baby shower de Charis y Bella, las primeras dos hijas de la pareja.

“Mi ex marido, la remera, las raíces negras, el rubio horrible. Me odian acá, si quieren que me vaya me voy”, siguió Cinthia. Y ante la pregunta de las razones de su color de pelo (estaba rubia), Fernández explicó: “Nadie sabe porqué el pelo, en ese momento se usaba, no atendí que se me quemó la cuna y que no me quedaba bien, yo soy morocha”.

“Estabas linda, te perjudicaba él, pero vos estabas hermosa. ¿Era un baby shower?”, agregó Mariana Brey, quien anda en una importante crisis de pareja. Y otro dato llamó la atención: la remera que llevaban puestas decían los nombres “Sharik” y “Charis”. ¿Por qué? La misma Cinthia lo contó: “Sí. Ni me lo recuerden. Mi hija Bella se iba a llamar Sharik y no me dejaron en el registro civil”.

Allí la que metió el dedo fue Yanina Latorre: “¿Por qué uno hace esas boludeces cuando tiene pibes?”, y Cinthia se fue de sus hijas y se metió en el baile que más le agrada, pelearse con la gente. En este caso, ¡su ex! “¿Por qué me casé con eso?”, sentenció.

A las pocas horas y enterado de la horrible frase que usó Fernández, Matías fue por todo en sus redes sociales: “‘¿Porque me casé con eso?’, ‘Te voy a clavar un cuchillo’, ‘Voldemort”, ‘El progenitor’. Solo le pido a la vida que mis hijas sean mejores personas. Porque aún así, seremos familia siempre”, le contestó de manera bastante educada para lo que nos tienen acostumbrados.

Desde el pasado mes de octubre, Defederico está de novio con una rubia que se llama Laura, que trabaja de promotora, y eso le valió para que Cinthia le haga chistes y amenazas. Hace un par de días, Matías le pidió a De Brito vía mensaje de texto: “Yo entiendo tus shows, todo, pero me tiene cansado que hables de mí, de mi pareja, porque yo no hablo de vos. Si tenés algún problema, o algo que aún no pudiste superar, hablalo acá en privado conmigo”.

“Estoy harto de tu manera de actuar en televisión, hablando de mi vida cuando yo no hablo de vos, porque después cuando me siento ahí, decís que es tu lugar. No me meto, no te metas más conmigo, ni mi pareja, ni nadie que esté relacionado a mí, porque a nosotros no nos interesa tu vida, solo las hijas que tenemos en común. Si tenés algo para decirme, me llamás y me lo decís por acá. Un beso”, terminó. ¡Qué haya paz!