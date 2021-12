Tras ser la primera mujer en quedar afuera de MasterChef Celebrity, Denise Dumas se descargó

El pasado domingo, se vivió una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity. Fue Denise Dumas quien quedó afuera de la competencia de Telefe tras no conquistar el exigente paladar del jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Si bien la prueba parecía fácil, lo cierto es que no lo era.

Los participantes debían realizar una réplica de un pancho, pero no cualquier pancho, sino uno de los que se sirven en Tegui, el prestigioso restaurante del chef que evalúa los platos en la competencia. Para llevar a cabo el desafío, solamente contaron con 75 minutos.

La más elogiada de la noche fue Mery Del Cerro y junto a Dumas, en la cuerda floja quedaron la Tigresa Acuña y Paulo Kablan. Al despedirse, frente a las cámaras del canal de las tres bochas, expresó: "Gracias Santi, a los chicos que son lo más, los compañeros, y a ustedes tres. Germán me encantó conocerte, me ayudaste un montón. Dami sos adorable, y Donato, te quiero y admiro mucho. Vine acá a aprender, y parte del aprendizaje es equivocarse. Me equivoqué el día que no correspondía, gracias de verdad".

Ahora, tras convertirse en la primera mujer eliminada de la tercera temporada del certamen gastronómico, se descargó en su cuenta de Instagram con el sentido del humor que la caracteriza. "¡Ahora voy a amar los panchos un poquito menos! ¡¡¡Me quede afuera por un pancho!!!", comenzó diciendo.

Y continuó: "A pesar de la pena de irme, quiero contarles que la pase tan bien en MasterChef Celebrity. Me divertí muchísimo, me puse nerviosa, me reí a carcajadas, me ligué unos cuantos retos, me emocioné, me sorprendí cada vez y sobre todo, aprendí muchísimo… (menos a hacer pancho jaja)".

Finalmente, cerró: "Gracias a mis súper compañeros. Cada uno es especialmente amoroso. Gracias al jurado por las palabras. Gracias a la producción maravillosa. Gracias a los técnicos que están siempre apoyando Gracias a Santiago y gracias a Telefe. ¡Ojalá tenga revancha!".