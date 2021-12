Por qué Julieta Prandi está indignada con el hijo de su ex pareja

Desde que se separó, Julieta Prandi eligió llevar un perfil bajo y no recurrir, salvo necesarias excepciones, a los medios para contar lo que le ocurría. Sin embargo, todo parece que cambió: hoy, la modelo no se queda callada y revela cada cosa que le sucede relacionada con su ex pareja Claudio Contardi.

Luego del calvario que la mediática vivió con su ex pareja, no baja los brazos y va por todo. La blonda acusa tanto al padre de sus pequeños como a su hijo mayor, Ezequiel Matías Contardi, de estafadores y maltratadores. Ahora, se enfrentó al joven de 24 años por un departamento, que compró gracias a su carrera en las pasarelas.

"Me pasó algo muy curioso después de la entrevista con Alejandro Fantino. Recibí mensajes y llamados del hijo de mi ex, Ezequiel Matías Contardi, que es la persona que se apoderó y se quedó con mi departamento", reconoció en diálogo con PrimiciasYa.

Y continuó: "Ese departamento está en posesión de él y jamás me pagó un peso. Primero me escribió diciendo que me lo quería devolver y yo realmente estaba muy sorprendida y muy desconfiada a su vez. No estaba muy convencida que era esa la intención".

"Me hizo juntar con los abogados y estábamos por avanzar. Pero hace dos días me dijo que no me lo iba a devolver. Me dice que lo que quiera hacer con su papá que lo haga, pero que no me lo iba a devolver. Me dice que es suyo el departamento y yo le digo que sabe muy bien que no es su departamento. Ese departamento fue el primero que me compré con mi trabajo y esfuerzo y fue parte de la primera estafa de su papá", sumó.

Julieta Prandi

Indignada, confesó: "Me pidió que no lo nombre más y yo lo voy a seguir nombrando todas las veces que me dé las ganas porque él es tan ladrón como su papá. Se quedó con un departamento que no le corresponde. Me hace perder el tiempo ahora diciendo que me lo iba a devolver y cuatro días más tarde me dice que no me lo devolverá".

Finalmente, cerró: "Tengo los mensajes, las llamadas y las pruebas porque esto va a seguir en la Justicia. Es una psicopatía permanente, ya no sé cómo llamarlo".