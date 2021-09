La inesperada respuesta de Emanuel Ortega al ser consultado sobre su boda con Julieta Prandi

Un año atrás, y debido a los fuertes rumores que circulaban, Julieta Prandi optó por blanquear su romance con Emanuel Ortega. Por un lado, ella venía de una conflictiva relación con Claudio Contardi a quien denunció por violencia familiar y él, por su parte, estaba tramitando, tras 20 años de matrimonio, su divorcio con la ex modelo Ana Paula Dutil.

Ahora, por primera vez, la pareja se mostró en público. ¿Dónde fue? En calle Corrientes en el estreno de Perdida Mente, la nueva obra de José María Muscari. Si bien el cantante es muy discreto con su vida privada, se tomó -junto a la modelo- unos minutos para hablar con Intrusos. "Son los lios en los que me metió ella. Está todo bien", expresó con respecto a cómo transita un romance del que todos hablan.

"Con naturalidad, no hay que naturalizar porque no es una exposición a la que uno se deba acostumbrar al 100%. Pero se lleva", continuó y agregó: "Es un precio muy bajo por pagar".

Al oír esto, el cronista le consultó a Prandi si él siempre es tan dulce. "Por algo lo elijo. Encontré el amor que tanto quería encontrar. Estoy muy enamorada. No quiero hablar porque lo incomodo. Nunca bajé los brazos de volver a sentirme feliz".

Curioso, el periodista quiso saber si había planes de boda en un futuro. Notablemente incómodo, Ortega señaló: "Creo que es un buen cierre...".

Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Además, Prandi habló sobre el conflicto que mantiene con su ex pareja. "Está todo igual, no hay ningún avance. Los abogados se encuentran trabajando en lo civil y en lo penal y, tarde o temprano, se hará justicia. Supongo que se les devolverá todo lo que no le pertenece a las otras personas", manifestó.