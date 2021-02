Julieta Prandi habló después de denunciar a su ex por abandonar a sus hijos

La pelea entre Julieta Prandi y su ex Claudio Contardi se reactivó este fin de semana cuando el empresario dejó a sus hijos de manera imprevista en la puerta de la casa de la modelo cuando ella aún no estaba en el hogar. Hoy, en Nosotros a la mañana, la modelo estuvo al aire de manera telefónica para contar todo lo sucedido.

"Yo no saldría a hablar si no estuviéramos desde hace dos años en el mismo punto de esta batalla desigual con un machismo enorme dentro de la justicia", comenzó diciendo en la pantalla de eltrece. Acto seguido contó con detalles lo que la llevó a denunciar, nuevamente, a su ex marido. “Tenemos un régimen donde lunes y martes los chicos están conmigo, miércoles y jueves con su papá, y viernes, sábados y domingos son alternados. Este fin de semana que pasó le tocaba a él y él decidió el viernes a las 12 traerlos de prepo”, indicó.

"Como no había nadie en casa porque yo estaba trabajando y Pao (que es quien me ayuda) llega a las 13.30, él estuvo una hora y media patrullando con el auto la casa y cuando la vio aparecer los dejó en la vereda. Pao le dijo que no correspondía y se los dejó como dos paquetes de basura y se mandó a mudar. Le dijo: ‘Acá te los dejo, yo no aguanto más’. Por supuesto, mis hijos tras todo lo que pasaron tuvieron que ir a hacer la denuncia y yo después cuando terminé de trabajar y fui a la comisaria de la mujer", expresó.

"Es todo un disparate que no termina más. Mateo tiene 10 años, no entendía que hacía haciéndole una guardia a su propia casa porque estuvo como una hora y media en el auto y mucho menos entendió cómo el padre los dejó en la vereda. Cuando llegué a la noche tuve una charla con ellos. Rocco es chiquito y no lo manifiesta con palabras, pero Mateo estaba como en shock, estuvo llorando. Tuvimos noches difíciles donde se despiertan llorando", relató.

“¿Pensaste en sacarle la tenencia?” le consultó Karina Iavícoli. “Es una situación muy compleja. Lo pienso todos los días de mi vida. Tenés a Mateo que ante el miedo dice que quiere ver al papá y el más chiquito no manifiesta nada. No sé qué hacer. Ahora por ejemplo tengo que renovar la atribución del hogar, un permiso para poder seguir estando en mi propia casa”, reveló.

Finalmente, Prandi le pidió a la Justicia argentina que actúe. "En este momento soy la voz de miles de mujeres que están pasando por esta situación. Me las cruzo en el juzgado todos los días. En otro país del mundo los hombres que hacen esto ya están presos. Ya estoy un poquito harta", señaló.

"Tengo que agradecer que tengo un trabajo y puedo ponerle voz y denunciar cada vez que sucede algo porque sino quedaría en un papel y no llegaría a ningún lado. Es todo muy lento, esto es una denuncia más y todavía no tengo una resolución. Ojalá que la Justicia haga su trabajo y me devuelva lo que es mío y le dé un marco de tranquilidad y seguridad a mis hijos", cerró.