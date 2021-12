La millonaria herencia de Rodrigo y el detalle jamás revelado

Patricia Pacheco volvió a cargar ferozmente contra la familia de Rodrigo Bueno. La ex pareja del cantante fallecido en el 2000 reveló el destrato que recibe Ramiro, el hijo que tuvieron en 1997. La mujer denunció que los familiares del músico se quedaron con todo el dinero de la herencia.

"Ellos te pueden defenestrar en la tele y siguen juntandola en pala, mientras que uno cuenta cereales. Estoy cansada de callarme todo esto. La plata que tenía Rodrigo en el banco se la llevó el hermano, equivale a siete departamentos en la zona de Chacarita" comenzó declarando. "Me duele cómo por la plata lo lastiman a Rodrigo y a Ramiro", agregó en mensajes de WhatsApp que tuvo con la producción de A la tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco por la pantalla de América.

"Si es por plata, ya se la gastaron hace 21 años. Ya la gastaron. No tiene vuelta atrás. No existe esa plata para reclamarla y no me interesa hacerlo", dijo, a la vez en que recordó que la situación le da pena por Rodrigo. "La obra de Rodrigo es de Rodrigo. La hizo él, la generó, la laburó, se rompió el alma. Él se merece que sea suya. No digo que no les corresponda nada, sino que no le reconocen que sea de él y por ende para su hijo", dijo.

Patricia reconoció que reclamar seguramente tenga consecuencias "por la forma en que se comportaron durante todo este tiempo". Por último cerró con una frase contundente: "No tengo energía".

Recordemos que en 2018 apareció un joven llamado Alejandro que aseguró ser hijo de Rodrigo. "Si aparece algo que sea una esperanza de luz para nosotros, bienvenido sea, porque Rodrigo me está mandando un mensaje desde el cielo y este era el momento en que tenía que aparecer", reveló en su momento Beatriz Olave, madre del cuartetero, al trascender la noticia. En tanto, Pacheco dijo no saber nada al respecto y que se enteró por los medios.