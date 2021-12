Moria Casán demostró que no la caretea y subió un video sin peluca

Moria Casán es una de las figuras argentinas que nunca deja de dar de qué hablar. Si no es por su casamiento, es por un video que sube a su cuenta de Instagram... pero siempre está en boca de todos. Ahora, en una de sus últimas publicaciones en la red social demostró que no la caretea y, para quienes la critican, posó para la cámara sin peluca.

"Hola, gente, ¿cómo va? Acá estamos con Majo, para mis extensiones. Como ven, este es mi pelo. No hay ni una sola extensión, acabamos de sacar todas", comenzó diciendo en la grabación.

Y continuó: "Este es mi pelo y ahora vamos a poner las extensiones tipo outfit, tipo los anteojos. Como verán, no soy pelada. Igual, no me importa lo que piensen. Pero para mostrar un antes y un después. Y que no la careteo, bolas".

Recientemente, La One dejó a todos boquiabiertos al dar a conocer que se comprometió con Pato Galmarini. "La química que tenemos con Galma nos sorprendió y sigue sorprendiendo. Él me buscó, me llamó, me persiguió y me consiguió", señaló en el programa que conduce en El Nueve.

Moria Casán y Pato Galmarini

"Me conquistó su ética, lealtad incondicional a sus ideas y que haya sido mi profe de historia virtual. Comenzó en blanco y negro, con mucho pasado y fue pasando por todos los matices hasta llegar al presente. Somos pasado, presente aggiornado y sublimado. Final feliz y fueron felices, pero no comieron perdices", reconoció.