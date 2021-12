Moria Casán brindó detalles de su casamiento con Pato Galmarini

El domingo pasado, fue Lío Pecoraro quien dio a conocer la noticia sobre Moria Casán y Pato Galmarini que generó un gran revuelo. "Esta noche se produce la unión matrimonial y simbólica después de que se reencontraran y se pusieran de novios y le pidiera casamiento. Además hoy a la medianoche es el cumpleaños de él que cumple 79 años", señaló el periodista en El Run Run del Espectáculo.

Ahora, en una reciente entrevista que brindó, La One dio algunos detalles de su unión. "¿Es esto real? ¿Te casaste?", le consultaron y, sin vueltas, respondió: "Sí, en reunión familiar privada".

Moria Casán y Pato Galmarini

"La ceremonia fue de nosotros dos con alguien que nos unió, después celebración y luego cancha de Boca a celebrar con 8 goles a 1. ¡Era la primera vez que iba a la cancha!", detalló.

¿Y la Luna de Miel? "A fin de año vamos invitados por Sergio [Massa] y Malena [Galmarini, hija de Pato], a Pinamar. Tengo nada más que esos días por la tele y el teatro", le reveló a Clarín.

Además, sobre el vínculo que tiene con su esposo, señaló en la pantalla de El Nueve: "La química que tenemos con Galma nos sorprendió y sigue sorprendiendo. Él me buscó, me llamó, me persiguió y me consiguió. Me conquistó su ética, lealtad incondicional a sus ideas y que haya sido mi profe de historia virtual. Comenzó en blanco y negro, con mucho pasado y fue pasando por todos los matices hasta llegar al presente. Somos pasado, presente aggiornado y sublimado. Final feliz y fueron felices, pero no comieron perdices".