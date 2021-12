La contundente reacción de L-Gante frente a la reaparición de su padre

L-Gante está terminando un año de meteórico ascenso en su carrera artística, y ahora el popular cantante que siempre le agradeció todo lo que tiene a su madre tuvo una contundente reacción por la reaparición de su padre, a quien no veía desde hace varios años.

El progenitor del artista abandonó la casa familiar hace mucho tiempo, y L-Gante lleva en su documento de identidad el apellido de su mamá, Claudia Valenzuela. En una entrevista con la revista Gente, el ícono de la Cumbia 420 reveló cómo fue el regreso de su papá a su entorno.

L-Gante junto a su madre, Claudia Valenzuela.

“Apareció mandándole mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, que son hermanas de parte de él, porque yo empecé a juntarme con ellas. No me preocupa lo que él haga. Tengo otras complicaciones para dar mi tiempo libre”, expresó categórico L-Gante sobre la reparición de su padre.

Además, en la entrevista con el mencionado medio, el cantante se refirió a las críticas por haberse mudado a un barrio privado mientras termina la construcción de su casa en Genereal Rodríguez. “Yo no me voy a ir del barrio, nunca. Todos te dicen no es que vos te quieras ir, vos querrías vivir toda la vida en tu barrio pero te empiezan a querer secuestrar, te empiezan a querer chorear, a seguir, investigar. Chorros, policías, empresarios, hay de todo. No son gente del barrio ni de la villa, pueden ser empresarios que están en una oficina y ‘mirá lo que tiene el L-Gante’, lo que sea”, detalló sobre su temporaria mudanza.

Pero el hecho de haberse instalado en un nuevo hogar junto a su pareja y su hija no ha sido el único cambio en el estilo de vida de L-Gante. En los últimos días, el artista compartió un video con la exótica mascota que tiene en su jardín, y también se dio un millonario gusto con una ostentosa adquisición.