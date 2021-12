L-Gante se dio un millonario gusto con una ostentosa adquisición: "Me compré cuatro..."

Durante este año, L-Gante se convirtió en la figura de la música más popular en nuestro país. El ícono de la Cumbia 420 está dispuesto a disfrutar de su momento de fama, y decidió darse un millonario gusto con una ostentosa adquisición.

Atrás quedaron los tiempos en que el cantante tenía que ganarse la vida vendiendo sandwichs y barbijos. Y ahora, en una entrevista con revista Gente, L-Gante habló de su relación con el dinero y reconoció que es un alivio no tener que preocuparse por tener para comer, aunque aclaró que no es de gastar mucho.

Eso sí, a la hora de disfrutar del dinero, el artista lo hace a lo grande. “El último gusto fui y me compré cuatro Mercedes Benz”, contó. Y además, detalló que uno de los vehículos es para su mamá, otro para su manager y los otros dos para que los usen sus amigos y su familia.

Con respecto a su indumentaria, L-Gante confesó que se viste con la ropa que le regalan sus seguidores. “Algunos me dicen que haga canje pero a mi no me gusta después tener que deberte una mención o algo. De onda si está bien. Pero tengo fans que me traen ropa a pleno, hasta me diseñan. Y eso es algo muy groso. Muy pocas veces me compro la verdad”.

Por otro lado, este lunes trascendio que L-Gante dio otro paso en el cambio de su estilo de vida al mudarse de su casa en el Barrio Bicentenario a una lujosa propiedad en un barrio privado. Aunque la novia del artista, Tamara Báez, explicó que la decisión tuvo que ver con salvaguardar la seguridad de la pequeña hija de la pareja, algunos usuarios en la red lanzaron despiadadas críticas por el nuevo hogar del popular cantante.