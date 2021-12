Jesica Cirio y su duro descargo frente a las cámaras de Telefe

Tristemente, el covid-19 sigue siendo un tema que continúa en agenda. Hoy, los casos de coronavirus continúan en aumento y esto no sólo se está dando en la Argentina, sino en el mundo entero. Las figuras de la farándula no quedan exentas y así es como recientemente confirmaron el resultado positivo de su hisopado Jorge Rial y Marcelo Polino, entre otros.

En La Peña de Morfi, el programa que tienen a cargo Jesica Cirio y Gerardo Rozín en Telefe, no pasaron por alto el tema y debatieron sobre él. La conductora aprovechó el espacio y realizó un duro descargo por el feo momento que lo tocó vivir a ella el año pasado cuando su marido, Martín Insaurralde, se contagió.

Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Chloe

"Fue tremendo. Dijeron cualquier cosa, hasta metieron a una secretaria que es una de mis mejores amigas. Yo decía '¡pobre Vicky!'. La verdad es que estábamos todos desesperados con el cuadro de Martín, y la gente es muy hiriente y no mide", señaló frente a las cámaras del canal de las tres bochas.

"Con el tiempo se ha comprobado que no todas las personas convivientes se contagian", continuó y agregó: "Decían que yo no vivía con Martín o que no dormía con él. ¡Y todo esto mientras él atravesaba un momento muy difícil! Porque a él se le complicó, ya que por los tratamientos contra el cáncer, no le encontraban la vena, lo habían pinchado ya por todo el cuerpo".

Además, al aire dedicó unas palabras para "los padres que están reacios en vacunar a sus hijos o dicen que las vacunas son un experimento". La modelo, detalló: "En Estados Unidos ya se vacunaron siete millones de chicos de menos de 12 años con una dosis y tres millones con dos dosis. No hubo ningún caso de ningún tipo de complicación".

"Es muy importante tener eso presente. Sí hubo complicaciones con los chicos que tuvieron Covid-19. Se dieron ocho mil millones de vacunas en el mundo, el estudio está en fase cuatro y es la prueba fehaciente más grande de que esto funciona", sumó.