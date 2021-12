¡Un lujo! La increíble habitación que tienen las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi en Buenos Aires

Wanda Nara arribó a Argentina el 13 de diciembre junto a todos sus hijos y se alojó de manera directa en su mansión del country Santa Bárbara. Allí pasan los días en familia y disfrutando de su pileta.

Sin embargo, no es la única casa con la que cuenta la ex mujer de Maxi López. La blonda tiene un departamento en el edificio Chateau Libertador, que según las versiones es una propiedad heredada de la división de bienes con su ex marido y padre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

Wanda mostró en sus redes sociales cómo es la habitación que comparten sus hijas mujeres Isabella y Franchesca, ambos frutos del amor con su actual esposo, el futbolista del PSG, Mauro Icardi.

En las fotos puede verse el lujoso cuarto de las pequeñas, con muebles laqueados en blanco y una delicada decoración en tonos rosados. La empresaria acompañó este video con una canción de la famosa serie de Cris Morena, “Chiquititas”.

A su vez, pudo verse que la ropa de cama eran acolchados livianos en colores blanco y rosa, acompañados de unos hermosos almohadones haciendo juego. La habitación también tiene mesas de luz, escritorio y todos los muebles laqueados en blanco al igual que las paredes.

Pero eso no es todo, las nenas tienen un espacio para recreación dentro de su cuarto. Hay una casita de muñecas. Una vida de excesivos lujos para las pequeñas hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Días atrás llegó al país el marido de la empresaria, luego de que el club PSG les diera días libres para la celebración de Navidad y Año Nuevo. La familia completa se está hospedando en un country privado, y son vecinos de Pampita y Roberto García Moritán.

Wanda Nara y Mauro Icardi disfrutan de las vacaciones junto a sus hijas y los hijos de Maxi López. Se los ve felices en la pileta que tienen en dicha mansión, haciendo juegos para divertir a los más peques.