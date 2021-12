Quién es la mujer que le cambió la vida a Eduardo Feinmann

Nada volverá a ser igual para Eduardo Feinmann, ese comunicador tan controversial, que camina por la cornisa constantemente con su estilo combativo. Hace unos meses, su vida dio un giro rotundo y lo sacudió por completo con un estadío disímil al habitual.

El hombre de 62 años se convirtió en padre en octubre, con la llegada de Esmeralda, la beba que nació como fruto del amor que se profesan con Lucía Auat. Esa es la clave, esa mujer modificó todos los planes del periodista y lo estimuló a una cotidianidad diferente.

Esta joven de 36 años aterrizó en el mundo de Feinmann en 2017, cuando sintieron un flechazo y le dieron rienda suelta a esa conexión, a esa química que los unió y así se lanzaron a la aventura de construir una pareja que perdura y esquivó todos los contratiempos.

Lucía nació en Santiago del Estero, durante mucho tiempo se intentóc averiguar detalles de su vida, pero no abundan, porque ha logrado mantener un bajísimo perfil. Lo cierto es que Auat se recibió de abogada, egresada de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino.

Una de las aristas peculiares respecto a la novia de Eduardo se centra en un hecho polémico, dado que durante el gobierno de Mauricio Macri fue nombrada como titular de la unidad de auditoría interna del organismo regulador del sistema de aeropuertos (ORSNA), lo que generó que muchas voces sostuvieron que Feinmann había intercedido para conseguir ese puesto.

El halo de misterio rodea a Lucía, que no posee redes sociales activas, prefiere manejarse por el ostracismo y evadir las cámaras. Prácticamente no pululan fotos en compañía del conductor de La Nación+, así como su novio no postea imágenes en sus perfiles digitales.

Durante la internación riesgosa de Feinmann por un cuadro gravísimo de coronavirus, Auat se mantuvo firme al lado de su hombre, lo acompañó durante todas esas semanas críticas y se encargó de enviar la información a los medios sobre los avances.

Hoy, Lucía ya ingresó de manera definitiva en la vida de Eduardo, a partir de compartir la crianza de la pequeña Esmeralda. Tal vez ese sentimiento cálido de la paternidad estimule al duro periodista a contar más de su vida privada.