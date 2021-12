Cuántos hijos tiene Juana Viale y quiénes son sus padres: sus fotos inéditas

Juana Viale tenía tan sólo 20 años cuando, en 2003, se convirtió en mamá de Ámbar, a quien tuvo con el músico Juan de Benedictis, el hijo del cantante Piero. Sin embargo, ella tenía una idea muy clara: no quería que su niña padeciera la misma exposición de la que ella siempre se había quejado por ser la nieta de Mirtha Legrand.

Sabiendo que los flashes no iban a dejar de disparar sobre la carita de Ámbar, Juanita se apuró y fue una de las primeras famosas en prohibir a los medios la divulgación de la imagen de su hija. Por eso, durante años el rostro de la bisnieta de Chiquita fue un misterio de píxeles borrosos.

Lo mismo pasó con los hijos que luego tuvo con el actor chileno Gonzalo “Manguera” Valenzuela, Silvestre, de 13 años, y Alí, de 9, a los que se suma Ringo, el bebé que murió en 2011, en la semana 36 de gestación, en medio del parto.

Sin embargo, con el tiempo las imágenes de los hijos de Juana empezaron a colarse por aquí y por allá. Por un lado, porque Ámbar cumplió la mayoría de edad y ya dispone libremente de hacer lo que quiera. Y, por otro, por la mismísima tentación de los papás de mostrar a sus descendientes en sus redes sociales.

¿En qué andan los hijos de Juanita, que con su novio Agustín Goldenhorn está planeando mudarse a una casa circular que está en pleno proceso de construcción? Creciendo, y mucho. Ámbar, que ya tiene 19 años, desplegó sus alas y está viviendo en París.

La joven se anotó en la prestigiosa universidad de La Sorbona para estudiar Artes Visuales. De hecho, el último fin de semana, para el regreso de Mirtha a la TV, Ámbar apareció de sorpresa para saludar a su bisabuela a través de un video que mandó desde la Ciudad Luz.

Los chicos, por lo pronto, siguen su vida normal; Alí vive con la mamá, en la casa del barrio de San Isidro que actualmente está a la venta, y de Silvestre se supo que en 2021 decidió ir a Chile, con “Manguera”, a seguir estudiando allá, dada la demora de la vuelta de las clases presenciales en Buenos Aires.

Educación libre y mentalidad abierta, es lo que la hermana de Nacho quiso para sus hijos, a quienes, contó en el programa que conduce, crió sin estereotipos de género: “Yo a mi hija la vestí de celeste desde el día uno, además nunca le puse aritos. Cuando salíamos me decían: ‘¡Ay! Que lindo nene’, y yo les respondía que no era nene sino nena. ‘Pero está vestida de celeste…’, me contestaban”.

Además, aseguró que hasta los 5 años no les cortó el pelo. “Al más chico, Alí, a veces le preguntaba si no quería que le hiciera un rodete. ‘No. Soy nene, no nena’, me contestaba. Tenía el pelo largo, pero siempre fue súper varonil”, indicó ella, que sigue sin mostrarlos en sus redes, celosa de su privacidad.