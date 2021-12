Flor de la V se sacó al aire y no se guardó nada de lo que pensaba

En 2019, El Pepo chocó camino a Villa Gesell estando bajo los efecto de los estupefacientes y en el accidente murieron Nicolás Carabajal e Ignacio Abosaleh, trompetista y asistente del músico. Por esta razón, enfrenta una causa por doble homicidio culposo y luego de estar un tiempo tras las rejas, le fue otorgada la prisión domiciliaria.

Ahora, el cantante iba a lanzar un tema con Los auténticos decadentes y familiares de las víctimas del accidente se enfadaron y escarcharon la puerta de la sala de ensayo donde iría a grabar el músico.

"Me siento perseguido y necesito trabajar. Haciéndome estos escraches planificados, como el hecho de vandalismo a la sala de ensayo y estudio de grabación, no solo me privan a mí, sino que privan a un montón de personas de trabajar", señaló el cumbiero.

Además, expresó que su situación económica "es malísima" y que "gracias al tratamiento de rehabilitación que está haciendo hace dos años, no le afecta tanto en lo mental".

Una de las que no pudo guardarse lo que opinaba, y se sacó al aire cuando contaban lo sucedido, fue Florencia de la V. La capocómica no se calló nada frente a las cámaras de América TV y lanzó: "¡Debería darle vergüenza porque él desde el primer momento actuó mal!".

Flor de la V

Indignada, continuó: "Claramente tu familia está sufriendo, Pepo, pero por lo que vos hiciste. Porque vos eras quien manejaba la camioneta, vos eras el que estaba alcoholizado, vos eras el que estaba drogado. Entonces esa responsabilidad es tuya. Si vos querés trabajar, hubieras pensado eso antes, porque ahora la gente al verte contento, cantando... les duele, les molesta. Porque la justicia no llega. Y vos como persona, deberías decir ‘la verdad, me tendría que guardar por esas personas que no están’".