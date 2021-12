El drama de Sergio Lapegüe por una importante decisión de vida de su hija Mica: "Y se fue.."

Sergio Lapegue comparte su hogar junto a su esposa Silvia y sus dos hijos Micaela y Elvis, pero en esta oportunidad llegó el momento de despedirse de unos de ellos y se trata de su hija mayor.

La influencer tomó la decisión de abandonar la casa de sus padres para irse a vivir sola a un departamento, pero nunca pensaron que la mudanza iba a ser tan pronta. "Me dijiste que ibas a esperar a Navidad. ¿Vas a volver a visitarnos en Navidad? ¿Te hago un asado? ¿Un pollito al disco?" le reprochó su padre.

El conductor de Notitrece compartió en su Instagram el momento de la mudanza de su hija. En el video se lo ve entristecido por esta despedida, con lágrimas en sus ojos. "Y Mica Lapegüe se fue nomás a vivir sola…. Me podrán decir lo que quieran, ya era hora, ya está grande, déjala crecer, etc. Pero a mí me cuesta. Espero que me entiendan. Es difícil soltar" manifestó.

Por otra parte, habló sobre lo que significa “dejar ir” a los hijos del lugar que los vio crecer a lo largo de todos estos años. Al respecto manifestó: “Es un aprendizaje. Es complejo. La verdad, la veo feliz. Y si ella es feliz yo también. A pesar de que la extrañe. Nosotros somos la familia del 'siempre juntos… y ahora viene la etapa del 'nido vacío'. Es parte de un camino que hay que transitar".

A su vez, parece que la madre de Micaela no se lo tomó de la misma manera que su padre. O eso pareció, se mostró más fuerte. "Siento que ella está más preparada para esta etapa, yo tengo que crecer" sentenció Sergio.

Hasta que llegó el turno de la palabra de la persona que abandona el hogar. En su confesión, la mujer respondió: "Yo estoy contenta. Éste está como loco, no sé qué le pasa" siempre teniendo en cuenta el humor que caracteriza a su papá.

Pero esta no es la única despedida de la familia Lapegue, ya que el periodista abandonará la conducción del noticiero de las 13 horas de El Trece después de tantos años de estar al mando del mismo.

La decisión de Sergio Lapegue viene en consecuencia de lograr una mayor tranquilidad, luego de haber sufrido su paso por el Covid-19. Tras recibir su alta, se reunió con toda su familia para hablar sobre el tema y todos lo apoyaron en esta nueva etapa.