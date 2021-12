Eva de Dominici habló sobre la posibilidad de que su hijo herede su problema genético: "Podría sufrir..."

Eva de Dominici está en pareja con Eduardo Cruz y juntos tuvieron un hijo al que llamaron Cairo. Sin embargo, durante los nueve meses de gestación la actriz sufrió varios inconvenientes a raíz de una enfermedad genética.

Sin embargo, confesó que, a pesar de su problema, tiene ganas de tener otro hijo. Pero en común acuerdo con su pareja, decidieron que por el momento esto no va a ocurrir porque ninguno de los dos tiene ganas de volver a pasar por el mismo procedimiento.

Así mismo, la actriz confesó que su hijo podría llegar a sufrir las mismas mutaciones genéticas por las que ella atravesó y que le complicó su embarazo. “Podría tener otro hijo, pero seguramente Cairo tenga estas mutaciones” declaró al respecto.

A su vez, habló sobre los estudios que se realizó junto a su novio en el momento que ella quedó embarazada y contó: “Hay mucha gente que se hace el estudio antes de ser padres, es algo que tenés en el ADN, son mutaciones genéticas que no son compatibles con la vida”.

Meses atrás, Eva de Dominici había hablado sobre la gestación de su embarazo y el mal momento que les había tocado atravesar a raíz de su enfermedad. Pasaron por situaciones traumáticas por cuestiones de salud y genética de su parte.

Sus palabras tuvieron comienzo al momento que le preguntaron sobre la tardanza en confirmar su embarazo. "Me acuerdo que me habían preguntado por qué había tardado tanto en confirmar que estaba embarazada y el principio del embarazo fue muy difícil porque a los tres meses y medio me hicieron un estudio genético, que es de rutina, donde ven como 80 mutaciones genéticas" confesó la actriz.

La actriz continuó: “Me llamaron y me dijeron que yo era portadora de dos mutaciones genéticas que eran muy graves y que si bien en mí estaban inactivas, en mi bebé podrían estar activas. Si yo continuaba con el embarazo, tenían que hacerle un estudio a Eduardo porque si él tenía las mutaciones genéticas activas, nuestro bebé tenía muy pocas chances de sobrevivir".

Actualmente, Eva y el hermano de Penelope Cruz están viviendo juntos y disfrutando de la compañía junto a su hijo Cairo. Con planes a futuro, pero sin ganas por el momento de volver a ser padres.