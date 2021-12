Eva de Dominici reveló el duro momento que atravesó durante su embarazo

En octubre de 2019, Eva de Dominici fue mamá de su primer hijo. Instalada en los Estados Unidos y en pareja con Eduardo Cruz, hermano de la popular actriz Penélope, la actriz formó una familia y continúa con su carrera en el mundo del cine.

De visita en la Argentina, Eva estuvo de invitada en Los Mammones. Entre los temas que se abordaron, reveló detalles desconocidos de su embarazo. "Muchas personas me preguntaron en su momento por qué había tardado tanto en confirmar que estaba embarazada, y el principio del embarazo fue difícil", comenzó contando en diálogo con Jey Mammon en el ciclo de América.

"A los tres meses y medio me llamó un genetista para hacerme un estudio de rutina que es como un screening genético. En resumen, me explicaron que yo era portadora de dos mutaciones genéticas que estaban inactivas en mí, pero que en mi bebé podían estar activas y eran muy graves. Si continuaba con el embarazo tenían que hacerle un estudio a Eduardo, porque si él tenía una de las dos mutaciones, mi bebé tenía un 25 por ciento de posibilidades de tenerlas activas, y si las tenía activas tenía muy pocas chances de sobrevivir", reveló.

Eva de Dominici. Foto: Instagram @dedominicieva

"Soy muy miedosa con la salud. Mi primo de mi misma edad tiene parálisis cerebral severa, y las enfermedades siempre me fueron cercanas y fui muy cautelosa", reconoció. Luego recordó que el periodista Ángel de Brito le escribió para consultarle si estaba embarazada. "No sabíamos qué iba a pasar, lo consulté con Edu y me dijo que por las dudas diga que no", recordó.

Consultada sobre cómo transitó ese momento de incertidumbre, la actriz respondió. "Fue un momento muy duro y una de las pruebas más grandes de mi vida. Cuando nos enteramos que estaba todo bien, cuando las chances de que mi hijo lo tuviera activo eran casi imposibles, retomé mi psicólogo. Tuve mucho apoyo, con Edu tenemos una relación hermosa, nos apoyamos mucho los dos y tratamos de mantener la calma", aseguró.