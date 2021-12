Familia unida: las fotos de Benjamín Vicuña en el bautismo de la hija de Pampita

Benjamín Vicuña y Carolina Ardohain estuvieron juntos durante diez años, y como fruto del amor tuvieron cuatro hijos: Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán. Durante su relación, sufrieron la pérdida física de su única hija mujer, que hasta el día de hoy permanece el dolor y la tristeza de no poder abrazarla y disfrutarla.

La separación entre el actor y la conductora tuvo fuertes polémicas, ya que se trató de una infidelidad por parte de Vicuña con la China Suárez. Una vez finalizada su relación, el hombre comenzó a salir con la persona con la cual había engañado a su ex pareja, y ahí los conflictos se acrecentaron.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Pampita y Vicuña lograron superar esos problemas del pasado y hoy tienen una excelente relación. Entre ellos comparten los eventos de sus hijos, y disfrutan verlos felices.

En esta oportunidad, el chileno fue invitado al bautismo de Ana, la hija de Pampita con su marido Roberto García Moritán. Asistió al evento junto a su pequeña Magnolia, fruto del amor con Eugenia Suárez.

En sus redes sociales, la actriz mostró un carrete de fotos del momento de la celebración pero en el mismo no apareció la cara de su ex pareja. Sin embargo, algunos medios lograron captar la imagen en que Benjamín Vicuña saluda a su hijo Benicio, mientras que su ex mujer lo mira, y por detrás aparece Magnolia.

La celebración fue íntima y con la asistencia de unos pocos amigos y familiares de Carolina y su esposo. Es por eso que la presencia de Vicuña fue la sorpresa del día. Sin embargo, ellos se mostraron felices y distendidos en todo el tiempo de duración del festejo.

El evento se llevó a cabo en la casa donde vive el matrimonio, dentro del country Santa Bárbara. Cabe destacar que la misma se encuentra al lado de la mansión donde habita hoy Wanda Nara en su visita por Argentina.

La buena relación que mantienen Pampita y Vicuña ya no es novedad. Días atrás, la conductora estuvo en la tapa de una revista junto a sus hijos y recibió un “like” por parte del padre de ellos, como muestra de felicidad de verlos juntos.