Quién es el hombre que conquistó a Morena Beltrán y la tiene súper enamorada: es futbolista y...

Si bien lleva pocos años en el medio, Morena Beltrán es la nueva reina del periodismo deportivo y la rompe en cada edición de SporsCenter (ESPN), el noticiero que hasta hace unos días conducía junto a Juan Marconi, quién se retiró para dedicarse a la política de Independiente.

La química entre ambos jóvenes es tan evidente que traspasa la pantalla y, en más de una ocasión, planta dudas sobre qué pasa realmente entre ellos. Obviamente, los seguidores del programa esperan que esa “buena onda” se convierta en algo más.

Por ese motivo, hay muchas especulaciones en torno a si existe un romance entre Morena Beltrán y Juan Marconi. Cada sonrisa cómplice o comentario al aire, y las diversas oportunidades en que cada uno se ha referido al otro con palabras de admiración, destapan constantemente los rumores.

Fue el mismo Marconi quien se refirió a su compañera de programa durante una entrevista con Intrusos y dijo: “A Morena la amo, la amo”. Sin embargo, al ser consultado si había algo más entre ellos, lo negó radicalmente.

Pero esas palabras no fueron suficientes para detener la esperanza y la confianza de los medios en apostar a esta relación. Y los periodistas, aún varios meses después, lo siguen intentando, ansiosos por saber quién es el hombre que conquistó el corazón de Morena.

La semana pasada, Marconi estuvo de visita en el programa que Luis Novaresio conducía por América TV. Allí volvió a asegurar que entre ellos no pasaba nada y que eran simplemente compañeros de trabajo. Entonces, ¿quién es él?

Ahora, el que se sumó a la lista de posibles candidatos de la joven de 22 años fue un jugador de River, que tuvo un gesto 2.0 con ella a minutos del partido contra Racing de la semana pasada.

Se trata de Alex Vigo, uno de los laterales del equipo del “Muñeco” Gallardo, que si bien no tiene mucha presencia en cancha, evidentemente sí la tiene en redes sociales.

El jugador del millonario le puso un “like” a la periodista, a solo minutos de disputarse el partido que consagró a River Plate como campeón del fútbol argentino.

Un momento muy particular para tomarse unos minutos y no dejar pasar la oportunidad de hacerle un guiño a la rubia por Instagram que, pese a los más de 300 mil "me gusta", no pasó desapercibido.

Por lo pronto, no sabemos si alguno de estos dos caballeros captó la atención de Morena Beltrán, pero sí podemos decir que hace algunos meses atrás ella aseguró estar “casi de novia”.