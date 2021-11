Morena Beltrán encandiló a todos con su hermosura

Morena Beltrán y Juan Marconi han sido relacionados en varias ocasiones en los últimos meses. La razón por la cual se rumorea tanto el posible affaire entre ambos, es por su buena relación en las redes sociales y la química que se podía ver en sus apariciones en conjuntos en el noticiero de ESPN.

Justamente, Marconi fue consultado una vez más por su posible amorío con Morena en el programa “Debo Decir” conducido por Luis Novaresio. El actor hincha de Independiente desmintió los rumores y llenó de elogios a la blonda: ”Pero More es compañera, te diría que amiga, no amiga como mis amigos de toda la vida porque la conozco hace poco tiempo, pero una divina, talentosa, la mejor aparición lejos en el periodismo, lejos”.

Hace unas horas, More Beltrán publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers. Allí se puede ver a la periodista e influencer haciendo gala de su hermosura ante la cámara. La blonda lució un top, un saco y un pantalón de vestir con lazo de color negro. La oriunda de Haedo complementó su look con su cabello suelto, una gran sonrisa y un delicado make up.

“Porque no deberían importar ni la hora, ni las prendas ni la actividad… Todas las personas tenemos derecho a usar el espacio público con seguridad, con libertad y sin miedo. Sumate al Programa “Stand Up” de Loreal contra el acoso callejero, para saber cómo intervenir en estas situaciones” fue el empoderado y sencillo texto que eligió Beltrán de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Morena Beltrán

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la conductora de ESPN se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 110 mil corazones. Además, la publicación de la comunicadora cosechó miles de comentarios de halago y cariño, hacia su delicado look y su esplendida figura física, de parte de sus más fieles seguidores.

Fuente: Instagram Morena Beltrán