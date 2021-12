Florencia Vitelli dio escalofriantes detalles de la denuncia que hizo contra Antonio Laje: “Es un…”

Desde que María Belén Ludueña renunció a “Buenos días América”, el noticiero que conducía junto a Antonio Laje en América TV, un escándalo se desató por los pasillos de canal.

El histórico conductor está atravesando uno de los momentos más duros de su vida, tras una seguidilla de denuncias de maltrato, violencia verbal y acoso sexual.

Sin embargo, las autoridades del canal decidieron respaldarlo y actualmente Antonio Laje sigue al frente del ciclo que conduce desde hace tantos años.

Pero no fue solo María Belén Ludueña quien se quebró al aire sin poder admitir el verdadero motivo de su renuncia hasta que Ángel de Brito habló por ella en redes sociales. Tras aquel acontecimiento, fueron varias las colegas que contaron sus experiencias con el periodista.

“Con el correr del tiempo la gente pudo darse cuenta del porqué de mi tristeza al aire”, dijo Ludueña en una entrevista íntima con la revista Hola!.

Además, y en base a la defensa que uso Antonio Laje al definirse como exigente y no como maltratador, la periodista sumó: “Yo creo en la exigencia, soy muy exigente conmigo misma, pero hay formas y formas. Para mí, lo cortés no quita lo valiente. Por suerte, la televisión y la sociedad están cambiando y ya hay cosas y modos que no se admiten más”.

Pero ahora, quien contó su experiencia y apoyó a su colega fue Florencia Vitelli. La actual panelista de Canal 9 contó toda lo vivido en su paso por “Buenos días América”.

"Por una cuestión emocional yo decidí abstraerme un poquito. Pero siento que después de la renuncia de Belén pude ponerle un poco de nombre a la situación y contar mi experiencia, que no era solo Antonio Laje sino la producción, las personas de recursos humanos…”, confió Vitelli.

Si bien ella dijo no quiso revelar detalles concretos o de quienes vinieron cada una de las situaciones de destrato que sufrió, aseguró que había gritos y acoso, y todo eso estaba “totalmente naturalizado”.

“Hay que estar todos los días en un lugar donde permanentemente te dicen que no servís para nada. Si te lo dicen sistemáticamente durante un año y medio hay una parte de tu cerebro que lo termina creyendo, y eso no es exigencia, es un atentado emocional”, develó con honestidad la nutricionista, dejando en offside no solamente al conductor sino a todo el equipo del programa.