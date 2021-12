María Belén Ludueña incendió a Antonio Laje

En estos días, Antonio Laje está involucrado en un escándalo sin precedentes desde que María Belén Ludueña, quien fuera su coequiper en Buenos días América, una mañana de fines de noviembre sorprendió a la audiencia y, hecha un mar de lágrimas, se despidió del programa para siempre.

El primero en detectar que algo raro estaba pasando y que la congoja de la presentadora no era sólo de emoción, fue Ángel de Brito. Así, el conductor de LAM expuso en Twitter algo que era vox pópuli entre colegas: el maltrato que padecen las mujeres que trabajan en los equipos de Laje.

A partir de ese mensaje, estalló una catarata de acusaciones públicas de varias de sus ex compañeras. Maltrato constante, grooming y hasta acoso sexual, todo eso denunciaron las periodistas Eugenia Morea y Sandra Igelka, junto con la nutricionista Fiorella Vitelli, desde que Ludueña se bajó del programa.

Sin embargo, pasaban los días, y mientras Morea, Igelka y Vitelli alzaban su voz y contaban a diversos medios el infierno que vivieron con Laje, María Belén se mantenía callada, refugiada en sus nuevos proyectos y en su relación sentimental con Jorge Macri.

Incluso de visita en el programa conducido por Juana Viale, una gran oportunidad para explayarse sobre su experiencia personal, Ludueña se limitó a bajar la mirada cuando la nieta de Mirtha le preguntó sobre el compañerismo de Antonio Laje, que por su parte se desahogó llorando al abrir su programa.

Pero ahora, más serena, la ex Reina del Mar, finalmente rompió el silencio con la revista ¡Hola! Argentina y se animó a tocar el tema. Desatada, Belén se sinceró y no se calló nada al referirse al trato que le dispensaba su colega.

"Creo en la exigencia, pero hay formas y formas. La gente pudo darse cuenta del porqué de mi tristeza al aire", fue todo lo que dijo sobre lo que le pasó trabajando en el ciclo matutino del canal de Palermo, que hoy es un hervidero donde la primera cabeza que rodó fue la de su gerenta de Programación, Liliana Parodi, despedida luego de 30 años en la emisora.

“Fue un año con maltrato, un año con acoso. Me decía que era una inútil, que no aportaba nada al programa. Me tiraba onda por mensaje”, fue lo que dijo Morea, consultada por La Nación. “Tuve episodios de maltrato en reuniones, me acorraló en el lugar. Traté de armar otras cosas y el tipo me iba sacando de todo”, aportó Igelka, por su parte.

“Funcionan generándote miedo todo el tiempo. Todo muy perverso. Entre ellos se maltratan un montón. Eso me parecía muy fuerte”, fue el testimonio de Vitelli, uno de los tantos que empezaron a salir a la luz a partir de la salida de Ludueña.