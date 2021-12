Por qué el fan número uno de Wanda Nara no estuvo en la inauguración del local de la mediática

Al parecer, el Wanda Gate quedó atrás ya que Wanda Nara se encuentra enfocada en su nuevo emprendimiento de cosméticos. El pasado jueves inauguró el primer local de su marca de productos de belleza en Buenos Aires y realizó una gran apertura en el Abasto.

Según explicaron, la línea de la empresaria consiste en "cosméticos ideados por la modelo, donde ella formó parte de cada detalle del proceso para asegurarse que sus productos cubran las necesidades de las mujeres reales y para realzar su belleza natural".

Wanda Nara inauguró su local de cosméticos en el Abasto

A pesar de la magnitud del evento, muchos criticaron el catering que la mujer de Mauro Icardi eligió para agasajar a sus invitados. Uno de los que puso el grito en el cielo fue el periodista Augusto Tartúfoli, o más conocido por todos como Tartu. En su cuenta de Twitter, el comunicador señaló: "Este es el catering que ofrece Wanda Nara en la conferencia de prensa de su línea de cosméticos. Tres sandwiches de miga. Literal".

A la cita asistieron conocidas figuras del mundo del espectáculo como Jesica Cirio, Ailén Bechara y Zaira Nara, entre otras. Sin embargo, uno de los que sorprendió por su ausencia fue el fan número uno de la mediática: Mariano de la Canal. ¿Por qué no estuvo presente en un día tan importante para Wanda?

"Me llegó la invitación, pero no pude ir, porque me estoy yendo a la costa con Gladys Florimonte", afirmó en diálogo con Pronto. Y sobre la posibilidad de un reencuentro con la modelo, señaló: "Obvio que me encantaría verla ahora que está acá, más que nada para agradecerle el cambio de vida que yo tuve. A partir de todo lo de Wanda, ya hace 10 años en ShowMatch, a mi me cambio la vida".

Y cerró: "Nunca me faltó el laburo, crecí un montón, me pude comprar mi departamento, todo gracias a Wandita. Yo la amo, la adoro y le deseo todo lo mejor en su vida, voy a estar agradecidísimo de por vida".