Este sería el motivo de la pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi que involucra a la China Suárez

Una vez más, Wanda Nara generó un gran alboroto con el contenido que subió a sus redes sociales. Con una sola frase, que compartió en una historia de Instagram, provocó que todas las miradas estuvieran puestas en ella. "¡Otra familia más que te cargaste por zorra!", redactó el sábado y al rato confirmó su separación con Mauro Icardi.

Si bien no especificó quién era la destinataria del texto, las especulaciones no demoraron en aparecer y muchos apuntaron contra la China Suárez. Al parecer, quienes creyeron esto no estaban del todo equivocados ya que una fuente cercana a la pareja, reveló que la furia de Nara se desató luego de encontrar mensajes de la actriz en el teléfono del futbolista. ¿Qué decían?

Wanda Nara y Mauro Icardi

"Los mensajes existieron, pero nada muy grave. Ellos nunca se vieron", señaló la fuente a Clarín. "Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca", habría sido el texto que la empresaria encontró y originó la pelea del matrimonio.

Sin embargo, hasta hace unas horas todo indicaba que la pareja se había reconciliado por una publicación que el futbolista subió a sus redes. Él saludó a la empresaria por el día de la madre con dos postales y posteriormente, compartió otra foto -que parecía ser actual- junto a su mujer con unos corazones rojos.

Lo cierto es que, esta versión de reconciliación quedaría totalmente descartada por una fotografía que Wanda subió pocos minutos atrás. "Buen día. Me gusta más mi mano sin anillo", redactó la mediática enseñando su mano sin su alianza.