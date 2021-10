Wanda Nara dejó en claro su decisión con Mauro Icardi con una polémica foto

En las últimas horas, no hay quien no haya hablado sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Fue la mediática quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram con un demoledor mensaje que, hasta el momento y a pesar de las especulaciones, no se sabe a ciencia cierta para quién fue.

"¡Otra familia más que te cargaste por zorra!", redactó la empresaria sin especificar la destinaria del texto. Poco después, Wanda le reconoció a la periodista de espectáculos Ker Weinstein que su separación era un hecho.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Sin embargo, Icardi desconcertó a todos ayer cuando subió un emotivo saludo para la mediática por el Día de la Madre. "Feliz Día Mamucha", escribió junto a dos instantáneas. En una se la ve a la pareja abrazada y en otra, a Nara junto a sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

Además, como si esto fuera poco, en sus historias el jugador de fútbol del París Saint-Germain subió otra fotografía junto Wanda con unos corazones que indicaba que era actual y que había una reconciliación en puerta.

Sin embargo, hace pocos minutos, la mediática subió una polémica historia a su cuenta de Instagram que dejaría en claro su decisión con el futbolista. "Buen día. Me gusta más mi mano sin anillo", escribió junto a la imagen en la que enseña que no lleva su alianza.