Mónica Gutiérrez disparó contra Antonio Laje tras las denuncias de acoso

Mónica Gutiérrez dio su opinión sobre la crisis que atraviesa el canal América, luego de que varias periodistas denunciaran haber sufrido maltrato laboral por parte de Antonio Laje. La periodista aseguró en una conversación en Por si a las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad) que no entiende el silencio de los directivos del canal ante semejantes denuncias.

"Quien debe tener una respuesta respecto de la situación de Laje es el canal, no los conductores. Los conductores reflejamos el medio en el que estamos. Y los que definen si el conductor al aire refleja lo que es el medio es el directorio del canal", comentó.

Además, Gutiérrez recordó su paso por el canal y confesó: "Yo me fui de ahí con mucho amor por mis compañeros. Y no puedo entender como puede ser que a esta altura, con tantos nuevos valores en el 2021, pasen estas cosas y haya gente que persista en actitudes de maltrato. El que maltrata lejos de mejorar la eficiencia, emprende mecanismos que frustran. Un conductor jamás debería hacer algo así", expresó.

Finalmente, la periodista confesó que le resultó sorpresiva la renuncia de Liliana Parodi, gerenta de contenidos de América TV: "Me llamó la atención. Todos tenemos fecha de vencimiento y en un medio tan exitoso es una lógica, sabiendo que este no fue un buen año. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Pero creo que está claro", aseguró.

Recordemos que Laje fue denunciado por varias periodistas del canal por maltrato laboral y en medio de este revuelo, renunció Liliana Parodi, histórica directora de contenidos de la emisora. En este contexto, varios miembros de la redacción del canal se manifestaron en contra del periodista. "No es exigencia, es maltrato", comentaron en diversas pancartas, dejando bien en claro su postura.

Si bien Yanina Latorre reveló en LAM que el comunicador "tiene contadas las horas", el programa que conduce seguirá al aire. "Sé que no es este el lugar ni la forma. Después lo haré personalmente. Solo quería decirles que sé por lo que pasaron estos días y que les agradezco desde el alma el haber bancado", comenzó diciendo Laje en un mensaje de WhatsApp que envió a sus compañero.

"No fue fácil para nadie este último tiempo y creo que fue por demás injusto en cómo se dio", agregó. Sobre el futuro del ciclo, expresó: "A partir de mañana vamos a empezar a pensar en el mejor BDA que hayamos hecho hasta ahora para demostrarles a todos los que quieren ver destruido nuestro programa que no lo van a conseguir. Gracias desde el corazón".