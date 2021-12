Una famosa periodista le tiró con todo a la China Suárez: “Se escapó como una rata”

La China Suárez no tiene respiro. Tras haberse involucrado con Mauro Icardi y meterse con Wanda Nara que no se la dejó pasar, su vida se convirtió en un infierno en el que no le permiten nada sin que sea blanco de críticas.

Cada publicación de la actriz en redes sociales, cada comentario o palabra que sale de ella es considerado una indirecta o un mensaje encriptado con algún significado oculto. Ni hablar del análisis de cada una de sus actitudes.

Y si hay un programa de espectáculos en el que definitivamente no le dejan pasar una a nadie es “Los Ángeles de la Mañana”, que dicho sea de paso la semana pasada se anunció que termina a fin de diciembre, o al menos así será para la pantalla de El Trece.

En el aire de LAM, fue Mariana Brey quien en esta oportunidad fue lapidaria con una actitud de la China Suárez que no le gustó para nada.

La China asistió el martes 14 de diciembre al estreno de la película “Sing 2”, donde le da voz a una de sus protagonistas, y se escapó de un grupo de periodistas que la esperaban a la salida para tener su declaración luego de los dichos de Wanda Nara en su llegada a la Argentina.

Sin embargo, María Eugenia, que demostró no ser ninguna tonta, encontró la manera de salir sin ser vista y eludió a los medios de la mejor manera.

Mariana Brey, quien estaba reemplazando a Ángel de Brito en la conducción del mencionado programa, aseguró que “se escapó como una rata, prácticamente”.

“Se fue y no quiso hablar con la prensa. Se sacó las fotos con el banner de la película atrás y la sacaron por el estacionamiento”, sumó la periodista a sus dichos.

Lo que le molestó a Brey fue la mala actitud de la ex Casi Ángeles con la prensa argentina, que siempre le hizo el aguanto en cada uno de sus proyectos.

Quien sumó otro dato sobre aquel evento fue Yanina Latorre, que lejos de criticar la salida de la China Suárez contó que muchos famosos no quisieron asistir por su presencia.

“Ella puso la voz para la segunda parte de una película, ya había hecho la primera parte hace cuatro años, y ayer fue la presentación. El evento iba a ser más grande pero nadie quiso ir, ni pagando”, contó la angelita.

Entre las figuras que se encontraban invitadas, Latorre reveló que figuraba Paula Chaves, Zaira Nara y Luli Fernández.