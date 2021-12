Qué opina Wanda Nara de Mariano de la Canal

Wanda Nara siempre dio mucho de qué hablar. Desde que apareció en la pequeña pantalla, la argentina llamó la atención de todos los espectadores. Principalmente de Mariano de la Canal, un muchacho que quedó fascinado con ella.



Cuando la rubia participó en Bailando por un sueño, el famoso certamen de baile que formó parte de ShowMatch, el fanático la acompañó en cada gala y coreografía desde la tribuna. Rápidamente, la dupla protagonizó varios momentos que fueron inolvidables.



Uno de los sucesos más recordados fue cuando Mariano utilizó una vincha rosa en su cabeza y gritó “¡Wanda, te amo!“ desde la tribuna. Desde aquel momento, el joven argentino se convirtió en una figura de la televisión.



Los años han pasado y el muchacho continúa siendo fanático de la empresaria. Sin embargo, muchos espectadores se preguntan si la relación entre ellos continúa siendo buena o si perdieron el contacto.

Fuente: Comunidad Fan

Esto opina Wanda Nara sobre Mariano de la Canal

Cuando Mariano de la Canal apareció en el Bailando por un Sueño, Wanda Nara se mostró conmovida por el gran amor que sentía el joven por ella. De esta manera, le aseguró que le iba a regalar pasajes para que viajara a Italia y pasara un día con ella.



Lo cierto es que existen varias imágenes del fanático y de la influencer juntos. Además de regalarle a los espectadores momentos muy divertidos en la pequeña pantalla, también compartieron charlas detrás de cámaras. En más de una oportunidad ella opinó muy bien sobre su fan y hasta lo llamó “amigo“ en las redes sociales.



Después del paso de Wanda por ShowMatch, su relación con Mariano comenzó a deteriorarse debido a que ella se mudó a otro país. Lo cierto es que De la Canal continúa siendo fanático de la argentina. Tal es así, que reveló que quiere reencontrase con ella.



Recientemente, el muchacho contó que le envió un mensaje para pasar el rato, ya que la influencer se encuentra en Argentina. Al parecer, la invitó a merendar pero ella aún no le respondió. Sin embargo, él no se rinde y hasta piensa en cómo podría ser su posible reencuentro.



Si esta reunión llega a suceder, Mariano de la Canal quiere contarle a su ídola cómo le estuvo yendo gracias a ella. “A mí me va muy bien gracias a Dios y en parte es gracias a ella“, comentó. Para él es importante ser agradecido y por eso aún siente mucho cariño por la empresaria.



Aunque el fanático demuestre que aún la ama y que continúa siendo una referente importante en su vida, recientemente fue criticado en internet. Durante el escándalo que protagonizó Wanda Nara con Mauro Icardi y la China Suárez, Mariano aprovechó para vender remeras sobre la infidelidad.







De esta manera, lanzó una cápsula con remeras que hacían referencia al escándalo del momento. Los diseños se basaron en las frases polémicas de Nara en las redes sociales, mientras se enfrentaba a la actriz y amante de su esposo.



Como era de esperar, este negocio relacionado al “Wandagate“ fue todo un éxito. Según reveló el propio Mariano de la Canal, durante el primer día lograron vender más de 350 remeras. “Team Wanda”, “Team China”, fueron algunos de los diseños.



