Carmen Barbieri denunció que le hacen bullying y por eso no fue a los Personajes del Año: “No me invitan por mi..."

Carmen Barbieri siempre es un personaje destacado, porque su personalidad única la convierte en una figura atractiva, con mucha empatía con el público a partir de su comicidad, ese don tan natural de expresarse y su simpleza para manejarse en el ámbito público.

No obstante, la actriz se erigió en una de las grandes ausentes de la tradicional tapa de la Revista Gente, esa foto en la que se aglutina a los personajes del año y que en este 2021 tuvo diversas polémicas. Uno de los grandes focos de atención se centró en los pedidos excéntricos de Wanda Nara.

Resulta que la mujer de Mauro Icardi solicitó ir sola a sacarse la foto y no compartió el evento multitudinario, además pidió una habitación de hotel para cambiarse, acicalarse y preparar el atuendo extravagante, que despertó críticas por el diseño tan peculiar.

Todo eso fue abordado en el ciclo de Magazine que conduce Carmen, ahí se describió el precio de ese look. “La verdad es que sería obsceno decirlo, pero estamos hablando de un vestido que puede llegar a salir en este momento unos 50 mil dólares. Tiene mucho bordado artesanal", contó Mariano Caprarola.

Esa información despertó la reflexión de Barbieri: “Hay gente que tiene puesto un departamento como vestido, dientes, o un coche”. Por su lado, azorado con la cifra, Pampito preguntó: “Es verdad que un vestido de Javier Saiach puede llegar a costar 150 mil dólares. ¿Quién se gasta eso en un vestido?”.

Todo este contexto generó que Carmen abriera su corazón y compartiera con los espectadores el motivo que ella detecta por el cual Gente no la convoca para la tradicional tapa y encierra una dolorosa argumentación, que se vincula con su cuerpo y su estilo.

“¿Sabés por qué sé que no me invitan como una figura destacada del año de revista Gente? Porque me pongo ropa que puede usar la señora de la casa, y ahí hay que ponerse ropa cara. Y este cuerpo no entra en cualquier vestido”, reflexionó Barbieri.

¿Será ese el motivo? Lo cierto es que Carmen atravesó un covid muy complicado, superó la enfermedad de su hijo Fede Bal, volvió a la televisión con todo en el ciclo de Guido Kaczka e inauguró un programa propio, argumentos suficientes para ser un personaje destacado.