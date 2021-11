Carmen Barbieri rompió el silencio y reveló la verdad sobre su salud

Este lunes, Carmen Barbieri faltó a su programa por atravesar síntomas de covid. La actriz y conductora permaneció aislada hasta que le dieron el resultado de su test que afortunadamente fue negativo. Este martes, volvió a ponerse al frente de su ciclo y habló de su salud.

Apenas, ingresó al estudio, Barbieri comentó con el énfasis que la caracteriza: “Estoy viva, viva. ¿Ustedes pensaron que se iban a liberar de mí? ¡No, yo iba a volver eh!. Yo iba a venir igual, pero no me dejó el médico. Me dice: ‘Esperá, hay que esperar el resultado’. Dio negativo, por supuesto, por eso estoy acá. Era para cuidar la salud de todo el equipo. Yo estaba atada con cadenas de barco en mi casa”.

Luego, Carmen Barbieri detalló aliviada: “Estoy como con un pequeño resfrío, pero estuve con un estado gripal, con 37.5 de fiebre. Hablé con el médico y me dijo que me hisope y me aisle en mi dormitorio. Cuando me pusieron no detectable en letras grandes fue una fiesta, había globos, explotaban cosas, todos contentos que no tenía covid”.

Además, Carmen Barbieri contó qué pasaba si su resultado hubiese dado positivo. “Yo ya tenía el jogging puesto y el bolso preparado por si daba positivo, me venían a buscar y me iban a internar. Estaba todo armado porque los médicos siempre van un paso adelantado. Por algo Torres me salvó la vida, me internó cuando tenía fiebre. Yo me quería quedar en mi casa y me dijo: ‘La ambulancia está abajo’”, comentó.