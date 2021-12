Reapareció María Belén Ludueña y sepultó a Antonio Laje

Luego de la escandalosa renuncia de María Belén Ludueña a Buenos Días América (América), y las denuncias contra Antonio Laje por maltrato, la periodista reapareció en escena y disparó contra el periodista.

En medio de la crisis interna que atraviesa el canal, Ludueña protagonizó una entrevista íntima con la revista ¡Hola! donde habló de todo, incluyendo su salida de BDA. "Mi despedida me generó mucha angustia porque dejé mi lugar seguro, mi zona de confort. Al tomar una decisión así, es inevitable no pensar en qué vendrá después, en si daré el paso acertado respecto a mi carrera. Estaba muy movilizada porque lo viví como un duelo y no me pude contener. Estaba triste por lo que pasó, por lo que viví y porque nada va a ser como era antes", relató la periodista.

Sobre las denuncias que salieron a la luz tras su partida, Ludueña comentó: "Con el correr del tiempo la gente pudo darse cuenta del porqué de mi tristeza al aire. Yo creo en la exigencia, soy muy exigente conmigo misma, pero hay formas y formas. Para mí, lo cortés no quita lo valiente. Por suerte, la televisión y la sociedad están cambiando y ya hay cosas y modos que no se admiten más", finalizó.

Recordemos que las denuncias públicas contra de Laje tienen relación no solo con sus malos modos, sino también por violencia verbal y acoso sexual. Sin embargo, el histórico conductor salió a desmentir las acusaciones y dijo que él es exigente.

En este sentido, y durante su participación en La Noche de Mirtha, Ludueña reveló: "Creo que se cumplió un ciclo que fue sumamente positivo para mi. Me dio muchísima satisfacción, me enseñó muchísimo. Tuve muchos aprendizajes".

Fue a fines de noviembre cuando Ludueña se despidió del ciclo de América con un llanto desconsolado que sorprendió a todos. De eso también habló en la mesaza y dijo: "No me quiero poner a llorar. La gente lo vio, estaba muy angustiada. Es difícil cerrar ciclos".