En qué lujoso auto se mueve el nuevo novio de Estelita, la ex de Luis Ventura

Estelita Múñoz nada por aguas de felicidad, de renovación absoluta, de sentimientos alegres que la inundan en su cotidianidad. Después de siete años del divorcio mediatizado de Luis Ventura, la panelista de Crónica reconfiguró su vida en el plano personal.

La ex esposa del hombre de América sufrió enormemente aquella ruptura, que estuvo motorizada en el escándalo que significó la relación paralela con Fabiana Liuzzi, que a la postre derivó en la llegada al mundo del pequeño Antoñito. Todo ese embrollo la sumió en un estado de reflexión, de angustia.

Estelita decidió bajar el perfil, refugiarse en su familia, lamer sus heridas y tratar de entender qué había sucedido con su marido y asimilar el final de un matrimonio de muchas décadas. Con el tiempo, Múñoz logró salir e incluso se animó a desempeñarse como panelista en El run run del espectáculo.

Justamente en el ciclo de Crónica, sus compañeros Fernando Piaggio y Lío Pecoraro develaron el presente soleado en lo amoroso de Estelita. “Nuestra compañera está en un parate laboral y dijo que la está pasando muy bien. Ustedes saben que ella está en algo… cómo llamarlo…¿romance?”, anunció el conductor.

Así se supo que Múñoz se topó con un hombre que la cautivó, que le devolvió las esperanzas en el amor. Aunque prefiere evitar los rótulos. Por eso Pecoraro aclaró: “¡Ella está chongueando, Fernando! ¡Está chongueando de lo lindo! Se puede tener chongo formal, un chongo estable”.

Hasta que la información confluyó en un detalle no menor. Resulta que Estelita y su nuevo novio eligen un método para esquivar las miradas, para mantener la privacidad y sobre todo para que no salte a la luz el nombre del galán. Sí, así vive la ex de Ventura.

En cuanto a las particularidades de este vehículo y el modus operandi, Piaggio contó: “Anda en una camioneta de color negra, con vidrios polarizados. Nosotros pensábamos que Estelita era una mujer libre, hoy ya no lo es”.

El periodista de Crónica compartió una incógnita del origen de esta decisión de Estelita: “Lo que no entiendo es porqué si es libre, se sube a una camioneta polarizada, y cuando estacionan, el que conduce se encarga de tapar la patente. No por la multa, sino para que no se sepa a quién pertenece”.