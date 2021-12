Quién es el nuevo y poderoso novio de Estelita, la ex de Luis Ventura

En los pasillos de Crónica todos comentan lo bien que se la ve a Estelita. Feliz, sonriente, pícara, de buen humor, la panelista de El run run del espectáculo anda, según dicen sus compañeros, “como perro con dos colas”, chocha.

Es que, después de su traumática separación de Luis Ventura, siete años atrás, cuando estalló el escándalo al salir a la luz la relación del periodista con Fabiana Liuzzi, la mamá de su hijo menor, Antoñito, Estela se desmoronó y la pasó muy mal.

Por eso, este nuevo amor que apareció en el horizonte de la panelista del programa de espectáculos, tiene saborcito a justicia divina, a revancha de la vida. Cuidadosa de su intimidad, ella todavía no suelta demasiada información sobre su pareja, pero su sonrisa habla por sí sola.

“Está soltero. Yo jamás rompería un matrimonio", fue lo único que dijo Muñoz, escueta y filosa, una de las tantas veces que Fernando Piaggio y Lío Pecoraro la apuraron al aire para que contara algo sobre el misterioso caballero que la suele pasar a buscar por el canal en su camioneta, y ella, picante, aprovechó para marcar la diferencia con Liuzzi.

Y este último domingo, los colegas de la panelista aprovecharon su ausencia en el piso para comentar a sus anchas algunos detalles de esta bella historia de amor que la ex del conductor de Secretos verdaderos insiste en seguir resguardando de la exposición.

“Estela Muñoz, nuestra compañera, está en un parate laboral y dijo que la está pasando muy bien. Hoy la llamé y me dijo ‘¿Para qué programa?’ Le contesté: ´¡Somos nosotros! El Run Run’. Ustedes saben que ella está en algo… cómo llamarlo…¿romance?”, arrancó Piaggio.

“¡Queremos saber todo, Estelita!”, avanzó, ansioso, y Lío Pecoraro intervino, sin filtro, sobre el presente sentimental de Este: “¡Ella está chongueando, Fernando! ¡Está chongueando de lo lindo! Se puede tener chongo formal, un chongo estable”.

“Yo lo único que digo es que Estelita no anda a pie…”, agregó otro de los panelistas del equipo, y Pecoraro sumó más información sobre el enigmático Romeo: “Anda en una camioneta de color negra, con vidrios polarizados. Nosotros pensábamos que Estelita era una mujer libre, hoy ya no lo es”.

“Lo que no entiendo es porqué si es libre, se sube a una camioneta polarizada, y cuando estacionan, el que conduce se encarga de tapar la patente. No por la multa, sino para que no se sepa a quién pertenece”, añadió.

De hecho, en El run run aclararon que tienen todo tipo de pruebas para mandarla al frente. “Nosotros tenemos todas las fotos, pero acá hay códigos, cuenda ella diga ´ponelas´, las vamos a mostrar ¡Y más de uno se va a caer de traste!”, aseguró Piaggio, sumando cada vez más intriga. ¡Que lo presente!