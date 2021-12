Wanda Nara contó cómo fue el acuerdo económico por la nota con Susana Giménez: "Me pagaron para..."

Entre medio del polémico conflicto amoroso con su marido Mauro Icardi, y la tercera en discordia, la China Suárez, Wanda Nara arribó a su país de origen junto a sus hijos Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella.

Uno de los motivos de su visita por Argentina es la inauguración de un local para su nueva línea de cosméticos, en la Ciudad de Buenos Aires. El kit de belleza que lanzó previamente, tuvo fuertes críticas y disconformidades de sus compradores.

Su marca de cosméticos se llama “Wanda Nara Cosmetics”. Fiel a su estilo, la botinera siempre pone su nombre en cada emprendimiento que realiza. Inteligente, astuta y eficiente en sus proyectos.

La blonda se instalará en el country Santa Bárbara en un propiedad que “heredó” de la repartición de bienes luego de su divorcio con su ex marido, el futbolista Maxi López, padre de tres de sus hijos.

Decenas de periodistas se acercaron a la mujer de Mauro Icardi en su llegada a Argentina. La pregunta relevante estuvo basada en el acuerdo económico que hubo entre ella y la productora que la contrató para realizar la entrevista con Susana Giménez.

Cabe recordar que este programa fue emitido por Telefe pero tan sólo una parte del mismo. Donde se hablaron pocos detalles sobre la infidelidad de su esposo con la actriz Eugenia Suárez. Si los espectadores querían conocer más sobre eso, deberían asociarse a “Paramount +”.

"No cobré por la entrevista que se vio en Telefe. Yo cobré por la plataforma. Me pagaron para hacer un especial, de tres episodios, para la plataforma" confesó Wanda. En otras de las preguntas que le hicieron y con pocos pelos en la rubia, la rubia tiró un palo para la China Suárez con la frase “Yo no le escribo a casados”.

Claro está que Wanda Nara nunca desaprovecha los momentos para hablar del tema que tanto daño le hizo a su matrimonio. Sin importar en qué lugar del mundo esté, siempre va a estar firme en su postura y con comentarios filosos hacia Eugenia Suárez.