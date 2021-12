El reclamo del hijo mayor de Wanda Nara recién llegado a Buenos Aires

Desde hace poco más de 24 horas, Wanda Nara está en la Argentina, jugando de local y, por primera vez desde que estalló el Wandagate, en el mismo país que la China Suárez, a quien, a todo esto, le dedicó un par de frases memorables vía los móviles de los programas de chimentos.

Sin embargo, lo que Wanda no se esperaba era que en su propio equipo, el de sus hijos, se encontraría con un frente de discordia apenas aterrizó en Buenos Aires, con todo el cansancio del jet lag a cuestas y la emoción de volver a su tierra natal después de mucho tiempo.

Fue Valentino, su hijo mayor, que en enero cumplirá 13 años, quien estalló en el auto a la salida de Ezeiza en una clásica escena de rebeldía adolescente, mientras por las ventanillas pasaban a toda velocidad las primeras impresiones de una calurosa Buenos Aires.

Todo empezó cuando la empresaria, contenta de estar en el país con sus cinco hijos, exclamó muy alegre, dirigiéndose a su hijo Benedicto: “¡Llegamos, Benchu!”. Lacónico y con desinterés, el nene le respondió: “¿A Italia?”. Entonces, Valentino irrumpió con un comentario en inglés.

“Mom, I need to go to Italy, that 's my home”, se quejó el primogénito de Maxi López y Wanda, que en castellano sería: “Mamá, necesito ir a Italia, esa es mi casa”. Sorprendida por sus palabras y descolocada, Wanda sólo reaccionó con un “¿Eh?”.

Francesca Icardi, por su parte , se quejó del clima porteño, que ayer castigó a sus habitantes con mucha humedad. “¡Hace un calor acá!”, señaló la nena, que viene de gélido invierno parisino. Mientras que Costantino, de 10 años, atinó a decir “Piscina, paparazzi, vacaciones”.

Por lo pronto, sólo Isabella, la más chiquita de las hijas que la rubia tuvo con Mauro Icardi, se mostró entusiasmada con lo poco que había visto desde que se bajaron del avión: la ola de micrófonos, cámaras y fans que los esperaban para sacarle a su mamá alguna declaración.

“¿Mami, pero vos te diste cuenta que había mucha gente había ahí?”, preguntó la niña, asombrada. “¿Dónde?”, le preguntó Wanda y ella precisó: “Cuando salimos del avión, en la puerta de afuera, todos gritaban ´¡Wanda Wanda!´”.

“Me hacés reír”, cerró la empresaria en el video que compartió en sus historias, a pesar del comentario de Valentino, que quiere irse a Italia, el país donde vive su papá y el cual considera, tal como expresó, su verdadero hogar.