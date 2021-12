El escandaloso motivo por el cual se separaron Florencia Peña y Mariano Otero, el padre de sus hijos

Florencia Peña y Mariano Otero estuvieron juntos muchos años, y como fruto de su matrimonio tuvieron dos hijos, Juan y Tomás. Sin embargo, la relación tuvo un final y no fue para nada feliz.

La conductora de “Flor de Equipo” ha salido por los distintos medios de comunicación a desmentir las versiones que circulaban. A raíz de esto, siempre estuvo firme en su postura, demostrando su sufrimiento en el momento de la separación.

"La separación de Mariano fue durísima. Jamás sentí tanto dolor. Veía los pedazos de mí misma. El estallido me agarró con la guardia baja” confesó Peña al instante en que le preguntaron sobre su dramático divorcio.

Sin embargo, con el correr del tiempo y ya con las aguas calmadas, comenzaron a aparecer testimonios que daban como verídica la versión de que Florencia Peña habría engañado con otro hombre a su ex pareja Mariano Otero. Y hasta el día de hoy, esto no se pudo comprobar.

Dejando atrás estos comentarios hacia su persona, la actriz declaró: "Me dejó él. Reaccionó antes que yo. Ya no estaba bueno lo que éramos cuando estábamos juntos. No es fácil estar conmigo, ni con ningún famoso. No se bancaba mi modo extrovertido de encarar la popularidad y yo no podía torcer mi naturaleza”.

Pero esto no sería todo, la conductora confesó haber querido quitarse la vida en el momento en que su ex marido la dejó. Ella estaba participando del “Bailando por un sueño” con Marcelo Tinelli. “Pesaba 46 kilos. Yo me excusaba: '¡Dale, vamos! ¡Bailar me hace bien!'. Llegaba a casa y era otra. Te juro que deseé morir", afirmó.

Ningún extremo es bueno. Ante tanto dolor y tristeza, siempre es recomendable consultarlo con un profesional. En el caso de Flor Peña ha dicho que estuvo con tratamiento psiquiátrico durante un largo tiempo, lo cual la ayudó a salir adelante en un momento tan duro de su vida.

Hoy la actriz está pasando un gran momento en su vida. En pareja con Ramiro Ponce de León, la actriz indicó que por primera vez "un hombre me ama sin querer cambiarme nada".