Rodrigo Lussich reveló un polémico dato sobre el nuevo emprendimiento de Florencia Peña

Días atrás, Florencia Peña sorprendió con su nuevo emprendimiento para adultos. "Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos en Divas Play", anunció en las redes sociales causando el asombro de miles y miles de personas.

La noticia tomó por sorpresa a más de uno y no hubo quien no saliera a hablar sobre el tema en los medios. Todo indicaba que la conductora de Telefe iba a utilizar esta cuenta para subir todo el contenido que Instagram no le permite. Sin embargo, ahora un polémico dato que reveló Rodrigo Lussich tira por la borda esta teoría ya que en la plataforma no enseñaría tanto como dice.

"Al final parece que pagás los quince dólares de suscripción, entrás y no hay tanto como ella promete, es medio tiradito. Si esperaban verla en pelotas, no", señaló el conductor de El Show de los Escandalones.

Por su parte, Daniel Ambrosino sumó: "Lo más importante es que primero tenés que pagar los quince dólares para suscribirte, no es gratis. Muchos famosos lo hacen en el mundo entero. Pero además, está la otra versión, que en realidad la plataforma la contrató a ella para ser la cara visible y, obviamente, le están garpando por la difusión de todo esto".

Rodrigo Lussich

Marina Calabró es otra de las comunicadoras que se hizo eco del tema y en la columna radial que tiene en el programa de Jorge Lanata, adelantó sobre el emprendimiento de Peña: "Me dijeron que no va a haber desnudos, no va a mostrar sus partes íntimas. ¡Yo no le quiero pinchar el negocio pero me dijeron eso!".