Diego Torres y una llamativa frase en medio de los rumores de separación de Bello: “Las historias de amor siempre …”

Diego Torres navega por un periodo sensible, que se caracteriza por las versiones, cada vez más fuertes, de una crisis matrimonial. Todos los datos que brotan a la luz se encolumnan en la construcción de un panorama complejo para el cantante y su mujer Débora Bello.

Hace unas semanas salió la teoría de un distanciamiento entre el músico y la modelo. Todo se basamenta en investigaciones de diversos medios del espectáculo que refieren a la decisión de Diego de abandonar la mansión familiar e instalarse en un departamento en Miami.

El primero en abordar esta situación amorosa fue Ángel de Brito, que en el ciclo LAM se lanzó a explicar lo que estaría sucediendo en el fuero interno de la pareja: “Hay rumores de que él se habría mudado del hogar que comparten. Estuvimos buscando en redes y desde junio no postean fotos juntos”.

En la búsqueda de más indicios, de otros guiños que puedan solventar la teoría de una crisis, el conductor de eltrece agregó: “Ella no lo acompañó a la entrega de los Latin Grammy aunque ellos tienen una hija chiquita, y como la entrega fue en Las Vegas quizá tuvo que ver con eso".

Claro que existen otros factores que avalan esta posibilidad, que se vincula con la ausencia de una desmentida, ya que ni Torres ni Bello se expresaron al respecto. Ese silencio alimenta el panorama. Por eso de Brito fundamentó: "A mí me contaron que él se fue a vivir a otro departamento en la calle 79. Quizá sea una crisis y vuelven a estar juntos. A los dos les mandé mensaje y ninguno me contestó. Generalmente contestan, más si se tratara de una mentira”.

En todo ese contexto, Diego protagonizó un momento muy extraño. El cantante visitó el piso de La peña de morfi, el programa de Gerardo Rozín en Telefe. Más allá que la conversación se direccionó a la artístico y sus proyectos musicales, el también actor sorprendió.

Antes de presentar un tema, Torres se metió solo en una reflexión extraña y soltó: “Ahora viene una vieja canción. De estas historias de amor que siempre terminan mal, ¿No?”. Sonaba a autorreferencial, como una especie de mensaje indirecto.

eso no fue todo, porque Diego intentó desviar la atención al hablarle a su compañero de banda: “Es una historia que le pasó a Alexander y me transmitió esta inquietud. Porque él siempre termina mal porque es una persona muy complicada. Apáguenle el micrófono, así no tiene derecho a réplica, por favor. ¿Se la querés dedicar a alguien en particular?”.

Todo muy raro, como incómodo, porque para redondear, Torres exclamó: “Se llama ‘Sé que ya no volverás’. El tipo estaba convencido de que ya no iba a volver. Ya sabía de lo mal que se había portado, seguramente”.