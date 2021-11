El fuerte rumor que afecta a Diego Torres y generó impacto en las redes

"A mí me contaron que él se fue a vivir a otro departamento", comenzaron informando en Los ángeles de la mañana en torno al enigmático del día. "Esta les va a doler. Los dos son muy conocidos pero uno tiene mucha, mucha fama. Es una pareja internacional", agregó Ángel De Brito, sembrando intriga sobre esta crisis de pareja. "Diego Torres y Débora Bello están en crisis", confirmó.

"Estuvimos investigando con Maite Peñoñori y con Pía Shaw y hay algo que nos llamó la atención", reveló sin dar demasiados detalles sobre en qué se basó para llegar a esta conclusión. "Ellos están viviendo en Miami hace bastante. Hay rumores de que él se habría mudado del hogar que comparten. Estuvimos buscando en redes y desde junio no postean fotos juntos, ella no lo acompañó a la entrega de los Latin Grammy aunque ellos tienen una hija chiquita, y como la entrega fue en Las Vegas quizá tuvo que ver con eso".

"A mí me contaron que él se fue a vivir a otro departamento en la calle 79, que estaría viviendo ahí por ahora. Quizá sea una crisis y vuelven a estar juntos. A los dos les mandé mensaje y ninguno me contestó. Generalmente contestan, más si se tratara de una mentira. Siempre fueron reservados, pero contestan. Me huele a que algo pasa", sumó el conductor de LAM.

Cabe recordar que la pareja contrajo matrimonio durante la pandemia en una ceremonia secreta. Ambos compartieron una foto en sus redes sociales confirmando lo sucedido horas antes. "Y un día ... ¡Nos casamos!", escribió el músico anunciando su boda junto a Débora Bello, con quien está en pareja desde hace 16 años. Juntos, son padres de Nina, de siete años.