En octubre de este año, Ana Rosenfeld recibió la noticia más trágica: luego de estar internado más de un mes, falleció Marcelo Frydlewski, su marido, producto de las complicaciones que le trajo el covid-19. En varias oportunidades, la abogada de los famosos se mostró muy dolida en las redes sociales y contó que optó por retomar su agenda laboral porque "así él lo hubiera deseado".

Ahora, a la letrada le tocó enfrentar otro desafío: celebrar su natalicio sin el ser más amado. Por 37 años compartió el especial día junto a su esposo y hoy, se encuentra festejando su cumpleaños sin su presencia física. En su cuenta de Instagram, Rosenfeld compartió un duro mensaje junto a una postal.

"Hoy es un día especial para mi y para mi familia. Cumplo 67 años. Hoy muchos amigos y muchos seres queridos me acompañan y me dan energía y trasmiten cariño y fuerza pero me falta lo más importante de mis últimos 37 años...", comenzó diciendo.

Y continuó: "Desde que te conocí amor de mi vida, siempre me sorprendiste con enseñanzas, sonrisas, alegrías… todos los 13 eran especiales para mi. Este es diferente pero estoy segura que desde donde estés, estás brindando por la vida para homenajearme como siempre lo hiciste. Hoy brindaré por nuestro amor".

Ana Rosenfeld celebró su primer cumpleaños sin su marido y compartió un duro mensaje en Instagram

La instantánea se llenó de mensajes al instante. "Desde donde esté tu amorcito te acompaña... por un día distinto pero que se celebra igual", "Feliz vuelta al sol", "Hoy y siempre su amorcito estará con usted", "Tu ángel siempre estará contigo" y "Que Dios te conceda todo lo que necesites para tu vida, muy feliz cumpleaños", son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer.

También muchas celebridades le dejaron hermosas palabras. Así es como se puede leer a Catherine Fulop, Luli Fernández y Wanda Nara, entre otros.